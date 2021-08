Venezia, positività al Coronavirus e annullata l’amichevole contro la squadra femminile

by Davide Triolo

Calcio - CC0 1.0

“Venezia FC comunica che un tesserato del club è risultato positivo al Covid-19, in seguito al test tampone effettuato in data odierna. Informate le autorità sanitarie competenti, il tesserato è stato prontamente posto in quarantena e seguirà da ora le procedure previste dal protocollo sanitario. A scopo cautelativo, è stata quindi annullata l’amichevole e la passerella di Prima Squadra e Venezia FC Femminile in programma giovedì sera a Jesolo”. Questo è il contenuto della nota ufficiale del Venezia, inerente a una positività al Coronavirus riscontrata all’interno del gruppo squadra. Il club veneto dunque, conseguentemente, ha annunciato l’annullamento dell’amichevole programmata contro la squadra femminile, programmato per giovedì 12 agosto. Preoccupazione per l’inizio di un eventuale focolaio e per potenziali problemi in ottica prima giornata della Serie A 2021/2022. Al momento, comunque, non è stata rivelata l’identità del calciatore positivo al Covid-19, probabilmente per una questione di privacy.