Oggi si chiudono gli Europei di scherma: Italia in testa al medagliere davanti la Francia

Gli Europei di Antony stanno giungendo al termine: oggi ci sarà il gran finale e l’Italia ci arriva nella miglior condizione possibile, da prima del medagliere

Si è già partiti alle 9 di mattina: oggi è il giorno in cui si scrive la storia. Gli Europei 2026 di scherma sono arrivati al dunque. Dopo il grande successo del fioretto femminile di ieri, con il dream team azzurro che è riuscito a superare la Francia a casa sua e garantirsi un oro pesantissimo, oggi si riparte con le ultime prove.

Si tratta, infatti, delle prove a squadre di spada femminile e di fioretto maschile. Il via c’è già stato un’ora fa con le prime stoccate, ma l’Italia – comunque vada – può già guardare con il sorriso al successo nella competizione continentale, che segue una Coppa del Mondo positiva.

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Non solo il grande fioretto femminile ha dato soddisfazione agli Azzurri, ma la scherma si conferma un fiore all’occhiello del nostro sport. Antony l’ha solo certificato ancora una volta.

Europei di scherma 2026: il medagliere a Antony

Il medagliere parla chiaro: l’Italia è al primo posto, non per numero di medaglie, ma per ori conquistati. Sono tre primi posti per sei medaglie in totale. Al secondo posto, c’è la Francia, che ha conquistato otto podi, ma suddivisi in due ori, quattro argenti e due bronzi.

Dopo le storiche rivali, ci sono Atleti Individuali Neutrali e Ucraina appollaiati sul podio con quattro medaglie totali, di cui solo un oro a testa. In attesa dell’ultima giornata, l’Italia spera di mantenere un primo posto storico.