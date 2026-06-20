Europei scherma 2026, Italia in finale nel fioretto femminile: sciabola maschile per il bronzo

Le azzurre del fioretto superano Polonia e Ucraina e si giocheranno l’oro contro la Francia padrona di casa. Gli sciabolatori, battuti dall’Ungheria, sfideranno i francesi per il terzo posto.
Fioretto femminile, Italia in finale agli Europei di Antony
L’Italia del fioretto femminile vola in finale nella prova a squadre agli Europei di Antony 2026. Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto hanno conquistato il pass per l’ultimo atto con due assalti di grande solidità.
La squadra guidata dal Commissario tecnico Simone Vanni ha esordito nei quarti di finale contro la Polonia, imponendosi con un netto 45-27. Ancora più larga la vittoria in semifinale contro l’Ucraina, battuta 45-22.
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Finale contro la Francia alle 19.20
Le azzurre si giocheranno il titolo europeo nella finale delle ore 19.20. Di fronte ci sarà la Francia, padrona di casa, per una sfida che assegnerà la medaglia d’oro del fioretto femminile a squadre.
Sciabola maschile, percorso fino alla semifinale
Nel frattempo è scesa in pedana anche la squadra italiana di sciabola maschile, composta da Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre.
Il team del CT Andrea Terenzio ha iniziato il proprio cammino dagli ottavi di finale, superando l’Azerbaijan con il punteggio di 45-19. Nei quarti gli azzurri hanno poi battuto la Polonia 45-40, in una sfida non semplice ma sempre condotta nel punteggio.
Italia battuta dall’Ungheria, sfida per il bronzo contro la Francia
La corsa verso la finale si è però fermata in semifinale. L’Italia della sciabola maschile è stata superata dall’Ungheria con il punteggio di 45-36.
Gli sciabolatori azzurri torneranno comunque in pedana per la finale per il 3°/4° posto. Anche per loro l’avversaria sarà la Francia, nel match per il bronzo in programma alle ore 18.40. La finale per l’oro sarà invece Ungheria-Romania.