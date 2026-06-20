Europei di Antony 2026, Italia d’oro nel fioretto femminile: sciabolatori ai piedi del podio

La penultima giornata degli Europei di scherma ad Antony regala all’Italia emozioni contrastanti. Da una parte il fioretto femminile si conferma padrone d’Europa, dominando la Francia in finale e regalando agli azzurri un oro pesantissimo anche in chiave medagliere. Dall’altra, la sciabola maschile chiude al quarto posto, fermandosi ai piedi del podio dopo la sconfitta nella finale per il bronzo contro i padroni di casa francesi.

Fioretto femminile: dominio totale contro la Francia

Il quartetto composto da Arianna Errigo, Martina Batini, Anna Cristino e Martina Favaretto ha conquistato il quinto oro consecutivo nella prova a squadre.

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La finale contro la Francia non ha avuto storia: le azzurre hanno imposto subito il proprio ritmo, chiudendo i primi tre assalti avanti 15-2 e amministrando poi il vantaggio fino al netto 45-31 finale. In semifinale l’Italia aveva già travolto l’Ucraina 45-22, confermando una superiorità tecnica e mentale impressionante.

Sciabola maschile: quarto posto e rammarico per gli azzurri

Nella sciabola maschile il quartetto composto da Cosimo Bertini, Michele Gallo, Matteo Neri e Pietro Torre ha chiuso al quarto posto. Gli azzurri del CT Andrea Terenzio hanno inziato bene, battendo l’Azerbaijan 45-19 agli ottavi e poi la Polonia 45-40 nei quarti.

In semifinale, però. è arrivato lo stop contro l’Ungheria, vincente 45-38. Nella finale per il bronzo l’Italia ha ceduto alla Francia 45-32, restando ai piedi del podio. Domani il programma si chiuderà maschile e spada maschile.