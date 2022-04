Running: Yeman Crippa e Nadia Battocletti presenti in Baviera

by Enrico Ricciulli

Nadia Battocletti - Foto Colombo/Fidal

Ad Herzogenaurach (Baviera) è tutto pronto per Adizero: Road to Records, organizzato dal brand tedesco nel suo quartier generale. L’evento si terrà sabato mattina (30 aprile). In gara sia Yeman Crippa sia Nadia Battocletti per l’Italia. Cinque chilometri su strada per saggiare la condizione di Crippa al rientro da un mese di lavoro in Marocco ai 1700 metri di Ifrane e per accompagnare l’ascesa di Battocletti dopo la migliore prestazione italiana delle 2 miglia di sabato scorso a Milano. Yeman ha se stesso come riferimento (suo il record italiano, 13:20 alla BOclassic 2020) e il francese Jimmy Gressier per il record europeo di 13:18 (Monaco Run, 16 febbraio 2020), lontano soltanto due secondi. Nadia parte da un personale di 15:55 e prova a superare il limite nazionale della compianta Maura Viceconte, il 15:45 corso due volte a Berna, nel 2000 e 2001.

I due trentini possono dare battaglia in un cast di tutto rispetto. L’azzurro delle Fiamme Oro, già strepitoso in mezza maratona a fine febbraio con il 59:26 di Napoli (primo italiano sotto l’ora, secondo crono europeo alltime), dovrà competere con una folta e fenomenale pattuglia etiope, tra cui spiccano il due volte campione del mondo dei 5000 Muktar Edris (Etiopia), l’argento iridato in carica dei 10.000 Yomif Kejelcha (Etiopia), il quarto classificato dei 5000 a Doha Telahun Haile Bekele. In rappresentanza del Bahrain Birhanu Balew, per il Kenya Jacob Krop, per l’Europa oltre a Crippa il tedesco Amanal Petros e il francese Florian Carvalho. Al femminile, i ritmi elevati per la gara di Battocletti (Fiamme Azzurre) sono garantiti dalle etiopi Senbere Teferi e Dawit Seyaum e dalla keniana Mercy Cherono. Nelle gare senza azzurri, da seguire soprattutto i 10 km maschili con il primatista del mondo Rhonex Kipruto (Kenya) e l’ex recordman della mezza Kibiwott Kandie (Kenya). L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su YouTube. Gara maschile dei 5 km prevista alle 11.30, gara femminile alle 12.