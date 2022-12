Running, il 31 dicembre si rinnova appuntamento con We Run Rome

Il 31 dicembre le vie di Roma vedranno lo svolgimento della “Mooney We Run Rome”, l’evento organizzato da Atleticom Asa sotto l’egida della Fidal che è giunto all’11esima edizione. Il suggestivo appuntamento di running torna a svolgersi l’ultimo giorno dell’anno, dopo l’appuntamento notturno dello scorso giugno. Il percorso vedrà la partenza dalle Terme di Caracalla al Circo Massimo, passando per piazza Venezia, piazza di Spagna, piazza del Popolo, villa Borghese, via Veneto, via dei Fori Imperiali per arrivare al traguardo ancora una volta alle Terme di Caracalla, per 10 km totali. Previste anche le varianti non competitive da 10 e 5 km. Infine, questa edizione varrà come quarta tappa della RefereeRUN Aia, la corsa che vede protagonisti gli arbitri di calcio.