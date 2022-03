Rugby, Sei Nazioni 2022. Galles-Italia 21-22, Lamaro: “Crediamo in noi, continuiamo così”

by Michele Muzzarelli

Italia rugby - Foto Antonio Fraioli

“Crediamo nel processo che abbiamo iniziato e nella nostra strada, abbiamo un unico obiettivo insieme e perseguirlo vuol dire anche restare all’interno di partite come questa. Dobbiamo continuare a fare passi avanti, ne abbiamo la possibilità”. Questa la soddisfazione di Michele Lamaro, capitano dell’Italrugby dopo l’impresa a Cardiff contro il Galles nel Sei Nazioni. Una vittoria arrivata grazie a una straordinaria difesa. “Può succedere di tutto negli ultimi minuti – spiega a Sky Sport -, restare in partita e non prendere quella meta alla fine è stato fondamentale”.

