Boxe, Olympic Hopes 2026: Italia da applausi a Sarajevo con 7 ori, 6 argenti e 4 bronzi

Al Palasport di Sarajevo si è chiuso il Torneo Internazionale Olympic Hopes 2026: grande bottino per l’Italia Boxing Team, con Martina Di Felice miglior boxer e Kesia Reale premiata per il miglior match.

Olympic Hopes 2026, Italia protagonista a Sarajevo

Il Palasport di Sarajevo ha ospitato il Torneo Internazionale Olympic Hopes 2026, concluso ieri, 20 giugno, con la giornata dedicata alle finali.

L’Italia Boxing Team torna dalla Bosnia con un bilancio di grande rilievo: 7 medaglie d’oro, 6 d’argento e 4 di bronzo. Una spedizione importante per gli azzurri, impreziosita anche dai riconoscimenti individuali assegnati a Martina Di Felice, premiata come miglior boxer, e a Kesia Reale, protagonista del miglior match.

Da segnalare, soprattutto nel torneo maschile, anche qualche verdetto considerato sfavorevole agli azzurri.

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Le finali: sette ori per l’Italia Boxing Team

Nella giornata conclusiva sono arrivati i verdetti più importanti per la squadra italiana. Kesia Reale ha conquistato l’oro nei 54 kg femminili superando Musayeva dell’Azerbaigian, mentre Martina Di Felice ha vinto la finale dei 57 kg contro Mahmuti della Bosnia.

Successo anche per Estella Filardi nei 60 kg femminili contro Rachele Perna, in una finale tutta italiana. Nei 65 kg femminili oro per Swami Ferdinandi contro Amelia Zamana.

Nel torneo maschile, medaglie d’oro per Marciano Pio De Feo nei 90 kg contro Batu della Turchia, per Luca Casarsa negli 85 kg contro Goreta della Croazia e per Giuseppe Cavallo nei 65 kg contro Domenico Pofi, anche in questo caso in un derby azzurro.

Programma match e risultati Itaboxing

18 giugno, inizio sessione ore 16

4° 50 kg M: Bouraouia vs Popovic SRB WP

4° 55 kg M: Orlando WP vs Ingham BIH

4° 60 kg M: Miano WP vs Arli TUR

4° 65 kg M: Pofi WP vs Nakic CRO

4° 65 kg M: Cavallo WO vs Sfirovic BIC

4° 70 kg M: De Micco WP vs Ilgun TUR

4° 63 kg M: Fabi WP vs Batinic CRO

19 giugno, inizio sessione ore 16

SF 50 kg M: Alberico WP vs Tadros SWE

SF 55 kg M: Orlando WP vs Melinkov UKR

SF 60 kg M: Miano WP vs Aleks SLO

SF 65 kg M: Pofi WP vs Aslanov AZE

SF 65 kg M: Cavallo WP vs Gasper SLO

SF 70 kg M: De Micco WP vs Razayev AZE

SF 70 kg M: Bramerini vs Koval UKR WP

SF 85 kg M: Casarsa WP vs Sokac CRO

SF 85 kg M: Tondinelli vs Goreta CRO WP

SF 90 kg M: De Feo WP vs Becirovic BIH

+90 kg M: Silvestri vs Safder AZE WP

SF 60 kg F: Filardi WP vs Krestalina BIH

SF 65 kg F: Zamana WRSC vs Turkovic BIH

20 giugno: 7 ori, 6 argenti e 4 bronzi

Finale 54 kg F: Reale WP vs Musayeva AZE

Finale 57 kg F: Di Felice WP vs Mahmuti BIH

Finale 60 kg F: Filardi WP vs Perna

Finale 65 kg F: Zamana vs Ferdinandi WP

Finale 90 kg M: De Feo WP vs Batu TUR

Finale 85 kg M: Casarsa WP vs Goreta CRO

Finale 50 kg M: Alberico vs Aliyev AZE WP

Finale 55 kg M: Orlando vs Gasimova AZE WP

Finale 60 kg M: Miano vs Bagashov AZE WP

Finale 65 kg M: Pofi vs Cavallo WP

Finale 70 kg M: De Micco vs Koval UKR WP

La squadra U19 maschile

50 kg: Imad Bouraouia, CP, Boxe Bizzarro

50 kg: Matteo Alberico, LZ, Accademia Pugilistica Viterbese

55 kg: Tommaso Orlando, EM, Pugilato Alto Reno Michele Adduci

60 kg: Alessio Miano, SC, Boxing Team Catania Ring

65 kg: Domenico Pofi, LZ, Life Center

65 kg: Giuseppe Cavallo, SC, Anthony Pilli Boxing Team

70 kg: Matteo De Micco, GS, Sez. Giovanile Fiamme Oro

70 kg: Alessandro Bramerini, TS, The Lab S.S.D.

85 kg: Luca Casarsa, EM, Boxing Club Bologna

85 kg: Vincenzo Filippo Tondinelli, LZ, Palestra Popolare Dopolavoro Ferroviario

90 kg: Marciano Pio De Feo, CP, Irpinia Pro Ring

+90 kg: Domenico Silvestri, PL, Boxe Modugno

Under 17 maschile

63 kg: Mattia Fabi, LZ, Pol ASD Rignano Boxing Club

La squadra U19 femminile

48 kg: Michela Guglielmon, TN, Boxe Rovereto

54 kg: Kesia Reale, CP, Himantes

57 kg: Martina Di Felice, AB, Gotha

60 kg: Estella Filardi, SC, Cannata

60 kg: Rachele Perna, TS, Fight Gym Grosseto

65 kg: Swami Ferdinandi, LZ, Cona 2018

65 kg: Amelia Zamana, LG, Olimpia Albenga

Lo staff tecnico azzurro

Tecnico responsabile maschile: Franco Federici

Tecnico responsabile femminile: Giulio Coletta

Tecnico femminile: Daniela Valeri

Tecnico maschile: Nazareno Mattei

Tecnico maschile: Massimiliano Alota

Arbitro: Salvatore Nocadello

Olympic Hopes, bilancio azzurro di grande valore

L’Italia Boxing Team chiude dunque l’Olympic Hopes 2026 con 17 medaglie complessive e due riconoscimenti individuali. Un risultato significativo per la spedizione azzurra, che lascia Sarajevo con 7 ori, 6 argenti e 4 bronzi, oltre ai premi per Martina Di Felice e Kesia Reale.