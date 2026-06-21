Boxe, Olympic Hopes 2026: Italia da applausi a Sarajevo con 7 ori, 6 argenti e 4 bronzi

Al Palasport di Sarajevo si è chiuso il Torneo Internazionale Olympic Hopes 2026: grande bottino per l’Italia Boxing Team, con Martina Di Felice miglior boxer e Kesia Reale premiata per il miglior match.
Olympic Hopes 2026, Italia protagonista a Sarajevo
Il Palasport di Sarajevo ha ospitato il Torneo Internazionale Olympic Hopes 2026, concluso ieri, 20 giugno, con la giornata dedicata alle finali.
L’Italia Boxing Team torna dalla Bosnia con un bilancio di grande rilievo: 7 medaglie d’oro, 6 d’argento e 4 di bronzo. Una spedizione importante per gli azzurri, impreziosita anche dai riconoscimenti individuali assegnati a Martina Di Felice, premiata come miglior boxer, e a Kesia Reale, protagonista del miglior match.
Da segnalare, soprattutto nel torneo maschile, anche qualche verdetto considerato sfavorevole agli azzurri.
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Le finali: sette ori per l’Italia Boxing Team
Nella giornata conclusiva sono arrivati i verdetti più importanti per la squadra italiana. Kesia Reale ha conquistato l’oro nei 54 kg femminili superando Musayeva dell’Azerbaigian, mentre Martina Di Felice ha vinto la finale dei 57 kg contro Mahmuti della Bosnia.
Successo anche per Estella Filardi nei 60 kg femminili contro Rachele Perna, in una finale tutta italiana. Nei 65 kg femminili oro per Swami Ferdinandi contro Amelia Zamana.
Nel torneo maschile, medaglie d’oro per Marciano Pio De Feo nei 90 kg contro Batu della Turchia, per Luca Casarsa negli 85 kg contro Goreta della Croazia e per Giuseppe Cavallo nei 65 kg contro Domenico Pofi, anche in questo caso in un derby azzurro.
Programma match e risultati Itaboxing
18 giugno, inizio sessione ore 16
4° 50 kg M: Bouraouia vs Popovic SRB WP
4° 55 kg M: Orlando WP vs Ingham BIH
4° 60 kg M: Miano WP vs Arli TUR
4° 65 kg M: Pofi WP vs Nakic CRO
4° 65 kg M: Cavallo WO vs Sfirovic BIC
4° 70 kg M: De Micco WP vs Ilgun TUR
4° 63 kg M: Fabi WP vs Batinic CRO
19 giugno, inizio sessione ore 16
SF 50 kg M: Alberico WP vs Tadros SWE
SF 55 kg M: Orlando WP vs Melinkov UKR
SF 60 kg M: Miano WP vs Aleks SLO
SF 65 kg M: Pofi WP vs Aslanov AZE
SF 65 kg M: Cavallo WP vs Gasper SLO
SF 70 kg M: De Micco WP vs Razayev AZE
SF 70 kg M: Bramerini vs Koval UKR WP
SF 85 kg M: Casarsa WP vs Sokac CRO
SF 85 kg M: Tondinelli vs Goreta CRO WP
SF 90 kg M: De Feo WP vs Becirovic BIH
+90 kg M: Silvestri vs Safder AZE WP
SF 60 kg F: Filardi WP vs Krestalina BIH
SF 65 kg F: Zamana WRSC vs Turkovic BIH
20 giugno: 7 ori, 6 argenti e 4 bronzi
Finale 54 kg F: Reale WP vs Musayeva AZE
Finale 57 kg F: Di Felice WP vs Mahmuti BIH
Finale 60 kg F: Filardi WP vs Perna
Finale 65 kg F: Zamana vs Ferdinandi WP
Finale 90 kg M: De Feo WP vs Batu TUR
Finale 85 kg M: Casarsa WP vs Goreta CRO
Finale 50 kg M: Alberico vs Aliyev AZE WP
Finale 55 kg M: Orlando vs Gasimova AZE WP
Finale 60 kg M: Miano vs Bagashov AZE WP
Finale 65 kg M: Pofi vs Cavallo WP
Finale 70 kg M: De Micco vs Koval UKR WP
La squadra U19 maschile
50 kg: Imad Bouraouia, CP, Boxe Bizzarro
50 kg: Matteo Alberico, LZ, Accademia Pugilistica Viterbese
55 kg: Tommaso Orlando, EM, Pugilato Alto Reno Michele Adduci
60 kg: Alessio Miano, SC, Boxing Team Catania Ring
65 kg: Domenico Pofi, LZ, Life Center
65 kg: Giuseppe Cavallo, SC, Anthony Pilli Boxing Team
70 kg: Matteo De Micco, GS, Sez. Giovanile Fiamme Oro
70 kg: Alessandro Bramerini, TS, The Lab S.S.D.
85 kg: Luca Casarsa, EM, Boxing Club Bologna
85 kg: Vincenzo Filippo Tondinelli, LZ, Palestra Popolare Dopolavoro Ferroviario
90 kg: Marciano Pio De Feo, CP, Irpinia Pro Ring
+90 kg: Domenico Silvestri, PL, Boxe Modugno
Under 17 maschile
63 kg: Mattia Fabi, LZ, Pol ASD Rignano Boxing Club
La squadra U19 femminile
48 kg: Michela Guglielmon, TN, Boxe Rovereto
54 kg: Kesia Reale, CP, Himantes
57 kg: Martina Di Felice, AB, Gotha
60 kg: Estella Filardi, SC, Cannata
60 kg: Rachele Perna, TS, Fight Gym Grosseto
65 kg: Swami Ferdinandi, LZ, Cona 2018
65 kg: Amelia Zamana, LG, Olimpia Albenga
Lo staff tecnico azzurro
Tecnico responsabile maschile: Franco Federici
Tecnico responsabile femminile: Giulio Coletta
Tecnico femminile: Daniela Valeri
Tecnico maschile: Nazareno Mattei
Tecnico maschile: Massimiliano Alota
Arbitro: Salvatore Nocadello
Olympic Hopes, bilancio azzurro di grande valore
L’Italia Boxing Team chiude dunque l’Olympic Hopes 2026 con 17 medaglie complessive e due riconoscimenti individuali. Un risultato significativo per la spedizione azzurra, che lascia Sarajevo con 7 ori, 6 argenti e 4 bronzi, oltre ai premi per Martina Di Felice e Kesia Reale.