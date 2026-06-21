Boxe, Grand Prix Usti Nad Labem: Italia con 1 oro, 1 argento e 4 bronzi

Al Centrum Sluneta di Usti Nad Labem si è chiusa la 56ª edizione del Grand Prix, inserita da quest’anno nel circuito Gold della European Boxing. Per l’Italia Boxing Team oro di Giacomo Giannotti e argento di Melissa Gemini.

Grand Prix Usti Nad Labem, Italia protagonista in Repubblica Ceca

Si è concluso al Centrum Sluneta di Usti Nad Labem il 56° Grand Prix “Usti Nad Labem”, manifestazione che da quest’anno fa parte del circuito Gold della European Boxing.

La kermesse ha vissuto ieri, 20 giugno, la propria giornata finale, dopo un percorso iniziato il 17 giugno con la fase preliminare e proseguito con quarti, semifinali e finali.

Per l’Italia Boxing Team il bilancio complessivo è di 1 oro, 1 argento e 4 bronzi.

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Oro per Giannotti, argento per Gemini

Il risultato più importante arriva da Giacomo Giannotti, che nella finale dei 65 kg maschili ha superato Yadav dell’India e ha conquistato la medaglia d’oro.

Argento invece per Melissa Gemini nei 75 kg femminili, battuta in finale dall’indiana Borgohain.

A completare il bottino azzurro sono arrivati i bronzi di Chiara Saraiello, Christian Sarsilli, Salvatore Attrattivo e Chiara Mosetti.

Programma del torneo

17 giugno: fase preliminare

18 giugno: quarti

19 giugno: semifinali

20 giugno: finali

Programma e risultati match Itaboxing

17 giugno

4° 65 kg F: Marra vs Parveen IND 1-4

8° 65 kg M: Giannotti vs Svoboda SVK 5-0

4° 75 kg M: Vettore vs Akilov UNG 1-4

18 giugno

4° 65 kg M: Giannotti WP vs Bona SVK

4° 57 kg F: Grabucea vs Kukhta UNG WP

4° 60 kg M: Canonico vs Ogayre PHI WP

4° 80 kg M: Sarsilli WP vs Lehtonen FIN

4° +90 kg M: Meliho vs Narender IND WP

SF 70 kg F: Saraiello vs Eccles WAL WP, bronzo per Saraiello

19 giugno

SF 65 kg M: Giannotti WP vs Yildiz AUT

SF 80 kg M: Sarsilli vs Ankush IND WP, bronzo per Sarsilli

SF 50 kg M: Attrattivo vs Baricuatro PHI WP, bronzo per Attrattivo

SF 48 kg F: Mosetti vs Szeleczki UNG WP, bronzo per Mosetti

20 giugno

Finale 65 kg M: Giannotti WP vs Yadav IND, oro per Giannotti

Finale 75 kg F: Gemini vs Borgohain IND WP, argento per Gemini

Italia Boxing Team: gli atleti in gara

Elite maschile

50 kg: Salvatore Attrattivo, GS Fiamme Oro

60 kg: Giuseppe Canonico, GS Fiamme Azzurre

65 kg: Giacomo Giannotti, GS Fiamme Azzurre

75 kg: Nicolò Vettore, VE Ultimo Round Boxe

80 kg: Christian Sarsilli, GS CS Carabinieri

+90 kg: Dorsen Mateo O. Meliho, CP Boxe Pinetamare

Elite femminile

48 kg: Chiara Mosetti, LZ Colleferro Boxe

57 kg: Madalina Grabucea, LB Centro Arti Marziali Pavia

65 kg: Valentina Marra, GS Carabinieri

70 kg: Chiara Saraiello, GS Fiamme Oro

75 kg: Melissa Gemini, GS Fiamme Azzurre

Lo staff tecnico azzurro

Tecnico responsabile: Clemente Russo

Tecnico: David Recati

Tecnico: Ermes Di Francesca

Arbitro: Gaetano Valentino

Sei medaglie per l’Italia Boxing Team

L’Italia chiude dunque il Grand Prix Usti Nad Labem con sei medaglie complessive. Il successo di Giannotti e il podio di Gemini impreziosiscono una spedizione azzurra che ha raccolto piazzamenti importanti anche con Saraiello, Sarsilli, Attrattivo e Mosetti.