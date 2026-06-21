Boxe, Grand Prix Usti Nad Labem: Italia con 1 oro, 1 argento e 4 bronzi

Al Centrum Sluneta di Usti Nad Labem si è chiusa la 56ª edizione del Grand Prix, inserita da quest’anno nel circuito Gold della European Boxing. Per l’Italia Boxing Team oro di Giacomo Giannotti e argento di Melissa Gemini.
Grand Prix Usti Nad Labem, Italia protagonista in Repubblica Ceca
Si è concluso al Centrum Sluneta di Usti Nad Labem il 56° Grand Prix “Usti Nad Labem”, manifestazione che da quest’anno fa parte del circuito Gold della European Boxing.
La kermesse ha vissuto ieri, 20 giugno, la propria giornata finale, dopo un percorso iniziato il 17 giugno con la fase preliminare e proseguito con quarti, semifinali e finali.
Per l’Italia Boxing Team il bilancio complessivo è di 1 oro, 1 argento e 4 bronzi.
Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it
Oro per Giannotti, argento per Gemini
Il risultato più importante arriva da Giacomo Giannotti, che nella finale dei 65 kg maschili ha superato Yadav dell’India e ha conquistato la medaglia d’oro.
Argento invece per Melissa Gemini nei 75 kg femminili, battuta in finale dall’indiana Borgohain.
A completare il bottino azzurro sono arrivati i bronzi di Chiara Saraiello, Christian Sarsilli, Salvatore Attrattivo e Chiara Mosetti.
Programma del torneo
17 giugno: fase preliminare
18 giugno: quarti
19 giugno: semifinali
20 giugno: finali
Programma e risultati match Itaboxing
17 giugno
4° 65 kg F: Marra vs Parveen IND 1-4
8° 65 kg M: Giannotti vs Svoboda SVK 5-0
4° 75 kg M: Vettore vs Akilov UNG 1-4
18 giugno
4° 65 kg M: Giannotti WP vs Bona SVK
4° 57 kg F: Grabucea vs Kukhta UNG WP
4° 60 kg M: Canonico vs Ogayre PHI WP
4° 80 kg M: Sarsilli WP vs Lehtonen FIN
4° +90 kg M: Meliho vs Narender IND WP
SF 70 kg F: Saraiello vs Eccles WAL WP, bronzo per Saraiello
19 giugno
SF 65 kg M: Giannotti WP vs Yildiz AUT
SF 80 kg M: Sarsilli vs Ankush IND WP, bronzo per Sarsilli
SF 50 kg M: Attrattivo vs Baricuatro PHI WP, bronzo per Attrattivo
SF 48 kg F: Mosetti vs Szeleczki UNG WP, bronzo per Mosetti
20 giugno
Finale 65 kg M: Giannotti WP vs Yadav IND, oro per Giannotti
Finale 75 kg F: Gemini vs Borgohain IND WP, argento per Gemini
Italia Boxing Team: gli atleti in gara
Elite maschile
50 kg: Salvatore Attrattivo, GS Fiamme Oro
60 kg: Giuseppe Canonico, GS Fiamme Azzurre
65 kg: Giacomo Giannotti, GS Fiamme Azzurre
75 kg: Nicolò Vettore, VE Ultimo Round Boxe
80 kg: Christian Sarsilli, GS CS Carabinieri
+90 kg: Dorsen Mateo O. Meliho, CP Boxe Pinetamare
Elite femminile
48 kg: Chiara Mosetti, LZ Colleferro Boxe
57 kg: Madalina Grabucea, LB Centro Arti Marziali Pavia
65 kg: Valentina Marra, GS Carabinieri
70 kg: Chiara Saraiello, GS Fiamme Oro
75 kg: Melissa Gemini, GS Fiamme Azzurre
Lo staff tecnico azzurro
Tecnico responsabile: Clemente Russo
Tecnico: David Recati
Tecnico: Ermes Di Francesca
Arbitro: Gaetano Valentino
Sei medaglie per l’Italia Boxing Team
L’Italia chiude dunque il Grand Prix Usti Nad Labem con sei medaglie complessive. Il successo di Giannotti e il podio di Gemini impreziosiscono una spedizione azzurra che ha raccolto piazzamenti importanti anche con Saraiello, Sarsilli, Attrattivo e Mosetti.