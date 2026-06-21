Boxe, Magnesi deve arrendersi a un grande Garner: niente oro a Southampton

Michael Magnesi non riesce nell’impresa: l’italiano deve mettere da parte i sogni d’oro, è stato sconfitto da un Garner che si conferma in forma smagliante

Si infrange contro il muro di gomma di un Ryan Garner semplicemente dominante il sogno iridato di Michael Magnesi. Al St. Mary’s Stadium di Southampton, il romano ci ha messo il cuore, la grinta e la sua celebre fame agonistica, ma alla fine ha dovuto arrendersi alla netta superiorità fisica e tecnica del beniamino di casa.

La sfida valida per il titolo WBC ad interim dei pesi superpiuma si è conclusa con un verdetto senza appello, spegnendo definitivamente le speranze tricolori di conquistare una cintura mondiale inseguita con tutte le energie.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Fin dai primissimi round, Garner ha imposto il suo ritmo, sfruttando un allungo micidiale e un diretto sinistro che ha più volte centrato il bersaglio. Magnesi ha provato a ricucire lo strappo nel centro del ring, cercando il corpo a corpo per annullare la portata dell’avversario, ma il pugile inglese è stato bravissimo a tenere la distanza.

Il grande successo dell’imbattuto Garner: Magnesi non ribalta i pronostici

Il pubblico inglese ha spinto ininterrottamente, creando un’atmosfera elettrica che ha inevitabilmente inciso ulteriormente sulla sicurezza e le capacità del padrone di casa.

Per il trentunenne italiano si tratta di un duro colpo, ma la boxe è anche questo. Nonostante la sconfitta, Magnesi lascia il ring a testa alta, avendo dato tutto per arrivare fino a quest’opportunità.

Il verdetto dei cartellini premia un Garner quasi perfetto, ma non cancella l’orgoglio e la determinazione mostrati dal rappresentante azzurro davanti a oltre trentamila spettatori. Ora bisognerà ripartire, leccarsi le ferite e programmare il futuro con attenzione.