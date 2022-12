Pallamano, Italia in Croazia per una doppia amichevole: i convocati del dt Trillini

Doppio impegno amichevole per l’Italia della pallamano maschile, che il 29 e 30 dicembre se la vedrà per due volte contro la Croazia. Il primo match è in programma a Pola, mentre il giorno dopo le squadre scenderanno in campo a Porec. Un test importante per gli Azzurri in chiave qualificazioni agli Europei 2024, visto che gli impegni seguenti saranno a marzo con la doppia sfida alla Lettonia. Il direttore tecnico Riccardo Trillini ha diramato una lista di 17 nomi, tra cui spicca anche l’esordio assoluto in nazionale maggiore per il 17enne Christian Manojlovic. Di seguito la lista completa dei convocati.

PORTIERI: Domenico Ebner (PO – 1994 – Hannover\GER), Andrea Colleluori (PO – 2000 – Alperia Merano), Mate Volarevic (PO – 1994 – Brixen)

ALI: Jeremy Pirani (AS – 1994 – Tremblay\FRA), Tommaso De Angelis (AS – 2005 – Campus Italia), Nicolò D’Antino (AD – 1999 – Valladolid\ESP), Umberto Bronzo (AD – 2000 – Raimond Sassari), Leo Prantner (AD – 2001 – Cuenca\ESP)

TERZINI E CENTRALI: Simone Mengon (CE\TS – 2000 – Billere\FRA), Marco Mengon (CE\TS – 2000 – Sarrebourg\FRA), Davide Bulzamini (TS – 1995 – Brixen), Christian Manojlovic (TS\CE – 2005 – Campus Italia), Pablo Marrochi (CE – 1986 – Conversano), Giacomo Savini (CE – 1998 – Cassano Magnago)

PIVOT: Andrea Parisini (PI – 1994 – Istres Provence\FRA), Axel Oppedisano (PI – 1996 – Cesson Rennes\FRA), Oliver Martini (PI – 2000 – Alperia Merano)