Nuoto, Quadarella pronta per i Mondiali in vasca corta: “Siamo una bella Nazionale”

“Stiamo andando abbastanza bene. Lo abbiamo dimostrato nell’ultima stagione, fra Mondiali ed Europei. Siamo una bella Nazionale e sono contenta e orgogliosa di farne parte”. Simona Quadarella, intervistata da Sky Sport, è pronta ad essere nuovamente protagonista in occasione dei Mondiali di nuoto in vasca corta.

L’azzurra guiderà un team che scenderà in vasca dal 13 al 18 dicembre a Melbourne: “Anche se sono giovane, sono una delle veterane del gruppo e questo mi trasmette più senso di responsabilità. “Prendere medaglie è sempre importante. Vincere a Roma è stata una grande emozione. Ho un bellissimo ricordo degli Europei in casa. La vasca corta? E’ sempre più complicata per me. Ho qualche difficoltà in più ma ho margine e posso migliorare”, ha concluso l’azzurra.