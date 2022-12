Nuoto, Mondiali vasca corta 2022: la squadra azzurra è pronta a partire verso l’Australia

Nella giornata di mercoledì la Nazionale italiana di nuoto volerà in Australia per disputare la sedicesima edizione dei Campionati Mondiali in vasca corta. Al Melbourne Sports and Aquatic Centre saranno presenti anche due nuove gare di fondo, i 1500 stile libero donne e gli 800 stile libero uomini. Complessivamente saranno venti gli azzurri partecipanti, con nove staffette tra maschi, femmine e miste. Le gare inizieranno martedì 13 dicembre e si protrarranno fino alla giornata conclusiva di domenica 18 dicembre. La diretta televisiva è affidata a Rai Sport HD e SkySport con batterie alle 11.00 locali (l’una di notte ore in Italia), e finali alle 19.30 (le 9.30 in Italia).

Il direttore tecnico Cesare Butini, a poche ore dalla partenza, ha parlato delle ambizioni della squadra: “E’ il primo appuntamento internazionale dopo la splendida stagione 2022. La rappresentativa italiana è composta da venti atleti che coniugano una grande qualità con la giusta quantità. Ci sono sia grandi individualità ma questo non preclude la competitività anche nelle staffette. Nell’edizione dello scorso anno ad Abu Dhabi, abbiamo conquistato sedici medaglie; non sarà facile ripetersi, ma sono certo che la squadra risponderà nel migliore dei modi. La sede della manifestazione ha indotto alcune nazioni a scelte importanti sui numeri delle loro rappresentative”.

“Ringrazio la Federazione Italiana Nuoto per avermi permesso di convocare un congruo numero di atleti nonostante gli elevati costi di gestione della trasferta. Aspettiamo di conoscere con esattezza la lista ufficiale degli atleti presenti, anche per definire alcune scelte finali in quanto alcuni atleti sono penalizzati dal format della manifestazione“, ha concluso Butini.

CONVOCATI E ISCRIZIONI GARA

DONNE (8)

Simona Quadarella (CC Aniene) 400 sl, 800 sl, 1500 sl

Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 50, 100 e 200 dorso

Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 rana

Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/NC Azzurra 91) 100 e 200 misti

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics) 200 e 400 misti

Ilaria Cusinato (Fiamme oro/Team Veneto) 400 misti e 200 farfalla

Silvia Scalia (Fiamme Gialle/CC Aniene) 50 e 100 dorso

Silvia Di Pietro (Carabinieri/CC Aniene) 50 farfalla, 50 e 100 sl

UOMINI (12)

Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene) 50 sl

Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) 50 e 100 sl

Paolo Conte Bonin (Team Veneto) 4×100 sl

Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto) 4×100 sl

Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics) 200 e 400 sl

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 800 e 1500 sl

Lorenzo Mora (Vigili del Fuoco/Amici Nuoto Modena) 50, 100 e 200 dorso

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 50 e 100 dorso, 50 farfalla, 100 misti, 100 sl

Nicolò Martinenghi (CC Aniene) 50 e 100 rana

Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto) 50 e 100 rana

Matteo Rivolta (Fiamme Oro/CC Aniene) 50 e 100 farfalla

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport) 200 farfalla, 100, 200 e 400 misti

PROGRAMMA GARE, RECORD, PRIMATI PERSONALI

martedì 13 dicembre

Batterie ore 1.00 italiane le 11.00 locali

400 Stile libero donne

nessuna azzurra

100 Dorso donne

R.I. 56″57 Margherita Panziera 4/12/2019 Glasgow

Scalia pp 56″78 (2) – 2022, Panziera

100 Dorso uomini

R.I. 49″37 Lorenzo Mora 5/11/2022 Genova

Mora, Ceccon pp 49″62 – 2022 (2)

50 Farfalla donne

R.I. 25″03 Silvia Di Pietro 6/11/2021 Kazan

Di Pietro

50 Farfalla uomini

R.I. 22″02 Matteo Rivolta 20/12/2021 ad Abu Dhabi

Rivolta, Ceccon pp 22″19 – 2021 (2)

200 Misti donne

R.I. 2’06″17 Ilaria Cusinato 15/12/2021 Hangzhou

Cocconcelli pp 2’07″12 – 2022 (3), Franceschi 2’07″38 – 2022 (4)

200 Misti uomini

R.I. 1’51″54 Alberto Razzetti 16/12/2021 ad Abu Dhabi

Razzetti

staffetta 4×100 sl donne

staffetta 4×100 sl uomini

R.I. 3’03″61 (Miressi, Ceccon, Deplano, Zazzeri) il 16/12/2021 ad Abu Dhabi

Italia

1500 Stile libero uomini

R.I. 14″08″06 Gregorio Paltrinieri il 4/12/2015 a Netanya

Paltrinieri

Finali e semifinali ore 9.30 le 19.30 italiane

400 Stile libero donne – FINALE

50 Farfalla donne – semifinali

50 Farfalla uomini – semifinali

200 Misti donne – FINALE

200 Misti uomini – FINALE

100 Dorso donne – semifinali

100 Dorso uomini – semifinali

1500 Stile libero uomini – FINALE

staffetta 4x100sl donne – FINALE

staffetta 4x100sl uomini – FINALE

mercoledì 14 dicembre

Batterie

staffetta 4×50 Mista mix

R.I. 1’36″39 (Lamberti, Martinenghi, Di Liddo, Di Pietro) il 7/11/2021 a Kazan

Italia

800 Stile libero donne serie lente

R.I 8’04″53 Alessia Filippi 12/12/2008 Rijeka

Quadarella pp 8’07″99 – 2021 (2)

100 Stile libero donne

R.I. 52″10 Federica Pellegrini 7/04/2019 a Riccione

Di Pietro 52″71 – 2021 (3)

100 Stile libero uomini

R.I. 45″57 Alessandro Miressi 21/12/2021 ad Abu Dhabi

Miressi, Ceccon pp 46″15 – 2022 (4)

100 Rana donne

R.I. 1’03″55 Benedetta Pilato 15/11/2020 a Budapest

Pilato

100 Rana uomini

R.I. 55″63 Nicolò Martinenghi 4/11/2021 a Kazan

Martinenghi, Cerasuolo pp 56″66 -2021 (3)

staffetta 4×200 sl donne

Finali e semifinali

staffetta 4×50 Mista Mix – FINALE

800 Stile libero donne – FINALE

100 Stile libero donne – semifinali

100 Stile libero uomini – semifinali

100 Dorso donne – FINALE

100 Dorso uomini – FINALE

100 Rana donne – semifinali

100 Rana uomini – semifinali

50 Farfalla donne – FINALE

50 Farfalla uomini – FINALE

staffetta 4×200 sl donne – FINALE

giovedì 15 dicembre

Batterie

50 Dorso donne

R.I. 26″18 Silvia Scalia 5/11/2021 Kazan

Scalia

50 Dorso uomini

R.I. 22″62 Michele Lamberti 3/11/2021 Kazan

Mora pp 22″90 – 2021 (2), Ceccon pp 23″22 – 2022 (4)

200 Farfalla donne

R.I. 2’04″20 Ilaria Bianchi 6/12/2019 a Glasgow

Cusinato pp 2’05″30 – 2022 (5)

200 Farfalla uomini

R.I. 1’49″06 Alberto Razzetti 16/12/2021 Abu Dhabi

Razzetti

100 Misti donne

R.I. 58″45 Costanza Cocconcelli 26/09/2021 a Napoli

Cocconcelli

100 Misti uomini

R.I. 50″95 Marco Orsi 7/11/2021 a Kazan

Ceccon pp 51.40 – 2021 (2), Razzetti pp 52″15 – 2021 (4)

400 Stile libero uomini

R.I. 3’36″63 Gabriele Detti 7/04/2019 a Riccione

Ciampi pp 3’37″86 – 2022 (4)

staffetta 4×50 sl donne

staffetta 4×50 sl uomini

R.I. 1’22″90 Italia (Condorelli, Vergani, Zazzeri, Miressi) 14/12/2018 Hangzhou

Italia

Finali e semifinali

100 Stile libero donne – FINALE

100 Stile libero uomini – FINALE

50 Dorso donne – semifinali

50 Dorso uomini – semifinali

200 Farfalla donne – FINALE

200 Farfalla uomini – FINALE

100 Rana donne – FINALE

100 Rana uomini – FINALE

100 Misti donne – semifinali

100 Misti uomini – semifinali

400 Stile libero uomini – FINALE

staffetta 4×50 sl donne – FINALE

staffetta 4×50 sl uomini – FINALE

venerdì 16 dicembre

Batterie

staffetta 4×50 sl mixed

R.I. 1’29″22 Italia (Dotto, Orsi, Di Pietro, Ferraioli) 6/12/2014 a Doha

Italia

200 Rana donne

200 Rana uomini

50 sl donne

R.I. 23″85 Silvia Di Pietro 24/04/2021

Di Pietro

50 sl uomini

R.I. 20″69 Marco Orsi 5/12/2014 a Doha

Deplano pp 21″27 (7), Miressi pp 21″18 (5)

Staffetta 4×200 sl uomini

R.I. 6’51″48 Italia (Ciampi, Ceccon, Megli Razzetti) 19/12/2021 ad Abu Dhabi

Italia

Staffetta 4×200 sl donne

1500 sl donne

R.I. 15’29″74 Simona Quadarella 5/03/2021 a Roma

Quadarella

Finali e semifinali

staffetta 4×50 sl Mix – FINALE

200 Rana donne – FINALE

200 Rana uomini – FINALE

50 Dorso donne – FINALE

50 Dorso uomini – FINALE

50 Stile libero donne – semifinali

50 Stile libero uomini – semifinali

100 Misti donne – FINALE

100 Misti uomini – FINALE

1500 Stile libero donne – FINALE

staffetta 4x200sl uomini – FINALE

sabato 17 dicembre

Batterie

staffetta 4×50 mix donne

R.I. 1’44″46 Italia (Scalia, Castiglioni, Di Liddo, Di Pietro) 4/11/2021 a Kazan

Italia

staffetta 4×50 mix uomini

R.M, R.E., R.I. 1’30″14 Italia (Lamberti, Martineghi, Orsi, Zazzeri) 3/11/2021 a Kazan

Italia

400 misti donne

R.I. 4’26″06 Alessia Filippi 14/12/2008 a Rijeka

Franceschi pp 4’30″47 – 2021 (4), Cusinato pp 4’27″88 – 2018 (3)

400 misti uomini

R.I. 3’59″57 Alberto Razzetti 20/12/2021 ad Abu Dhabi

Razzetti

100 farfalla donne

100 farfalla uomini

R.I. 48″64 Matteo Rivolta 27/11/2021 ad Eindhoven

Rivolta

50 Rana donne

R.I. 28″81 Benedetta Pilato 21/11/2020 a Budapest

Pilato

50 Rana uomini

R.I. 25″37 Nicolò Martinenghi 6/11/2021 a Kazan

Martinenghi, Cerasuolo pp 25″78 – 2022 (3)

800 sl uomini

R.E., R.I 7’27″94 Gregorio Platrinieri 7/11/2021 a Kazan

Paltrinieri

Finali e semifinali

staffetta 4×50 Mista donne – FINALE

staffetta 4×50 Mista uomini – FINALE

800 Stile libero uomini – FINALE

100 Farfalla donne – semifinali

100 Farfalla uomini – semifinali

400 Misti donne – FINALE

400 Misti uomini – FINALE

50 Rana donne – semifinali

50 Rana uomini – semifinali

50 Stile libero donne – FINALE

50 Stile libero uomini – FINALE

domenica 18 dicembre

Batterie

200 Stile libero donne

200 Stile libero uomini

R.I. 1’41″65 Filippo Magnini 13/12/2021 a Istanbul

Ciampi pp 1’42″76 – 201 (4)

200 Dorso donne

R.I. 2’01″45 Margherita Panziera 6/12/2019 a Glasgow

Panziera

200 Dorso uomini

R.I. 1’48″72 Lorenzo Mora 4/11/2002 a Genova

Mora

staffetta 4×100 Mista donne

R.I. 3’51″03 Italia (Scalia, Carraro, Di Liddo, Di Pietro) 21/12/2021 ad Abu Dhabi

Italia

staffetta 4×100 Mista uomini

R.I. 3’19″76 Italia (Mora, Martineghi, Rivolta, Miressi) 21/12/2021 ad Abu Dhabi

Italia

Finali e semifinali

100 Farfalla donne – FINALE

100 Farfalla uomini – FINALE

50 Rana donne – FINALE

50 Rana uomini – FINALE

200 Dorso donne – FINALE

200 Dorso uomini – FINALE

200 Stile libero donne – FINALE

200 Stile libero uomini – FINALE

staffetta 4×100 Mista donne – FINALE

staffetta 4×100 Mista uomini – FINALE