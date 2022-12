Nuoto, il dt Butini tira le somme dopo Melbourne: “Dietro a Stati Uniti e Australia c’è l’Italia”

“Il Mondiale è stato sicuramente ottimo, perché ha dimostrato che con le individualità si forma un grande gruppo. I ragazzi hanno risposto bene anche dinanzi ad alcune avversità come quelle atmosferiche. Dietro alle due nazioni leader del nuoto mondiale c’è l’Italia e questo mi sembra un dato acclarato ormai”. Tira le somme il direttore tecnico dell’Italnuoto, Cesare Butini, al termine del Mondiale di nuoto in vasca corta di Melbourne.

Un 2022 ricco di soddisfazioni per il nuoto azzurro: “La stagione 2022 è stata eccezionale, siamo stati protagonisti in tutti i grandi eventi. In vasca corta siamo competitivi, in passato era il nostro tallone d’Achille. Adesso inizia la cavalcata verso le Olimpiadi, in mezzo ci saranno i Mondiali di Fukuoka. Bisogna creare anche tra le ragazze quello spirito aggregante e vincente che in questo momento unisce gli uomini”.