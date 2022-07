Volley, VNL maschile 2022: altra vittoria Italia, 3-0 contro la Serbia

by Deborah Sartori

Esultanza Nazionale maschile di volley - Foto Fipav

Italia schiacciasassi: Serbia battuta 3-0 (25-21, 25-14, 25-23) nel match valevole per la Pool di Danzica (Polonia) della Week 3 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli uomini di Kolakovic provano a riaprire la partita nel terzo set, sfruttando un calo di concentrazione degli azzurri, ma l’Italia non si scompone e vince in rimonta il set che vale il successo da tre punti. Da sottolineare le belle prestazioni di Yuri Romanò (12 punti), Daniele Lavia e Roberto Russo (10 punti entrambi), mentre ai serbi non bastano i 14 punti di Aleksandar Atanasijevic. La squadra azzurra di Fefé De Giorgi sale così a nove vittorie e con 28 punti torna in vetta alla classifica, davanti a Polonia e Francia. La Serbia invece incassa la sesta sconfitta (11 punti fin qui), ma rimane in corsa per le Final Eight. Gli azzurri torneranno in campo domenica 10 luglio (ore 17.00) per sfidare l’Olanda nell’ultima sfida del girone prima delle Finals di Bologna. Di seguito, la cronaca della partita Italia-Serbia.

