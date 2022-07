Highlights Italia-Serbia 3-0, Volley Nations League maschile 2022 (VIDEO)

by Deborah Sartori 14

I video highlights di Italia-Serbia, match valevole per la Pool di Danzica (Polonia) della Week 3 della Volley Nations League (VNL) maschile 2022. Gli azzurri vincono 3-0 (25-21, 25-14, 25-23) e conquistano altri tre punti dopo i successi contro Bulgaria e Iran. Gli uomini di Kolakovic provano a riaprire la partita nel terzo set sfruttando un calo di concentrazione degli azzurri, ma l’Italia non si scompone e vince in rimonta la frazione, chiudendo il match. Da sottolineare le belle prestazioni di Yuri Romanò (12 punti), Daniele Lavia e Roberto Russo (10 punti entrambi), mentre ai serbi non bastano i 14 punti di Aleksandar Atanasijevic. La squadra azzurra di FefĂ© De Giorgi sale così a nove vittorie e con 28 punti torna in vetta alla classifica. Di seguito, le immagini salienti della partita tra Italia e Serbia.

