MotoGP Brno, Bagnaia vince la Sprint: Ogura partirà dalla pole nel GP della Repubblica Ceca

Pecco Bagnaia conquista la gara Sprint a Brno davanti ad Ai Ogura e Marc Marquez. Il giapponese dell’Aprilia Trackhouse aveva firmato la pole position e scatterà davanti a tutti nella gara lunga.

Bagnaia trionfa nella Sprint di Brno

Pecco Bagnaia si prende la Sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, nono appuntamento stagionale della MotoGP. Sul circuito di Brno, il pilota Ducati parte dalla terza posizione, scatta forte e prende subito il comando della gara, riuscendo poi a conservarlo fino al traguardo.

Alle sue spalle chiude Ai Ogura, poleman con l’Aprilia Trackhouse, mentre il terzo posto va a Marc Marquez, compagno di squadra di Bagnaia in Ducati e partito dalla quinta casella.

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Di Giannantonio quarto, Bezzecchi cade nel finale

Ai piedi del podio si piazza Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, davanti a Jorge Martin su Aprilia e Raul Fernandez con l’Aprilia Trackhouse.

Completano la top 10 Enea Bastianini, Fermin Aldeguer, Brad Binder e Joan Mir. Giornata amara invece per Marco Bezzecchi, leader della classifica piloti, caduto a due giri dalla fine. Il fuori pista permette a Jorge Martin di avvicinarsi a 15 punti in classifica. Out anche la Ktm di Pedro Acosta.

L’ordine di arrivo della gara Sprint

Francesco Bagnaia (Ita) Ducati in 18’55”527, alla velocità media di 171,2 km/h Ai Ogura (Jpn) Aprilia a 0”241 Marc Marquez (Esp) Ducati 0”794 Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 2”905 Jorge Martin (Esp) Aprilia 6”404 Raul Fernandez (Esp) Aprilia 7”440 Enea Bastianini (Ita) Ktm 8”110 Fermin Aldeguer (Esp) Ducati 10”195 Brad Binder (Rsa) Ktm 10”984 Joan Mir (Esp) Honda 11”103

La classifica piloti

Marco Bezzecchi (Ita) 180 punti Jorge Martin (Esp) 165 Fabio Di Giannantonio (Ita) 144 Pedro Acosta (Esp) 132 Marc Marquez (Esp) 115 Ai Ogura (Jpn) 114 Francesco Bagnaia (Ita) 111 Raul Fernandez (Esp) 97 Alex Marquez (Esp) 67 Fermin Aldeguer (Esp) 66

Classifica costruttori

Aprilia 247 punti Ducati 237 Ktm 157 Honda 84 Yamaha 49

Ogura in pole per la gara lunga

Prima della Sprint, Ai Ogura aveva conquistato la pole position. Il giapponese del team Aprilia Trackhouse ha firmato il miglior tempo in 1’51”139 e partirà davanti a tutti nella gara lunga di domani, prevista alle ore 14.

In prima fila con lui ci saranno Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46, secondo a 0”211, e Pecco Bagnaia con la Ducati ufficiale, terzo a 0”244.

Ad aprire la seconda fila sarà l’Aprilia di Marco Bezzecchi, leader del Mondiale, davanti a Marc Marquez e Diogo Moreira. Raul Fernandez scatterà dalla settima posizione, in terza fila con Pedro Acosta e Franco Morbidelli. Decimo tempo per Jorge Martin, che era riuscito a superare il Q1.

La griglia di partenza

1ª fila

Ai Ogura (Jpn) Aprilia 1’51”139, alla velocità media di 175 km/h Fabio Di Giannantonio (Ita) Ducati 1’51”350 Francesco Bagnaia (Ita) Ducati 1’51”383

2ª fila

4. Marco Bezzecchi (Ita) Aprilia 1’51”428

5. Marc Marquez (Esp) Ducati 1’51”436

6. Diogo Moreira (Bra) Honda 1’51”691

3ª fila

7. Raul Fernandez (Esp) Aprilia 1’51”772

8. Pedro Acosta (Esp) Ktm 1’51”821

9. Franco Morbidelli (Ita) Ducati 1’51”851

4ª fila

10. Jorge Martin (Esp) Aprilia 1’51”909

11. Fermin Aldeguer (Esp) Ducati 1’52”044

12. Joan Mir (Esp) Honda 1’52”084

Bagnaia firma dunque la Sprint di Brno, mentre Ogura resta il riferimento in vista della gara lunga del Gran Premio della Repubblica Ceca.