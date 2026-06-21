MotoGP, Bezzecchi si scusa dopo la squalifica a Brno: “Comportamenti senza giustificazioni”

Il pilota Aprilia, leader del Mondiale, non correrà il Gran Premio della Repubblica Ceca dopo il gesto nei confronti di un marshall a bordo pista.

Bezzecchi chiede scusa dopo la squalifica

Marco Bezzecchi affida a Instagram le proprie scuse dopo la squalifica che gli impedirà di prendere parte al Gran Premio della Repubblica Ceca classe MotoGP a Brno.

Il pilota dell’Aprilia, leader del Mondiale, è stato sanzionato per aver spinto e colpito un marshall a bordo pista. Il giorno dopo il provvedimento, Bezzecchi ha voluto rivolgersi alla comunità della MotoGP, al team e ai tifosi.

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Il messaggio del pilota Aprilia

“Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshall a bordo pista”.

Bezzecchi ha poi aggiunto: “Mi dispiace – ha aggiunto il pilota della Aprilia leader del Mondiale – anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza.

Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni.

Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi”.

Niente GP della Repubblica Ceca per Bezzecchi

La squalifica costringerà quindi Bezzecchi a saltare il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Una decisione pesante per il pilota Aprilia, arrivata dopo l’episodio che ha coinvolto il marshall a bordo pista.

Il messaggio pubblicato sui social segna il tentativo del leader del Mondiale di assumersi la responsabilità del gesto e chiudere pubblicamente la vicenda con le proprie scuse.