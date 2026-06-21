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MotoGP

MotoGP, Bezzecchi si scusa dopo la squalifica a Brno: “Comportamenti senza giustificazioni”

Franz Monaco
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MOTORI MotoGP Grande Premio de Portugal
Grand prix of portugal race 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing winner podium during Grande Premio de Portugal, MotoGP World Championship in Portugal, Portugal, November 09 2025

Il pilota Aprilia, leader del Mondiale, non correrà il Gran Premio della Repubblica Ceca dopo il gesto nei confronti di un marshall a bordo pista.

Bezzecchi chiede scusa dopo la squalifica

Marco Bezzecchi affida a Instagram le proprie scuse dopo la squalifica che gli impedirà di prendere parte al Gran Premio della Repubblica Ceca classe MotoGP a Brno.

Il pilota dell’Aprilia, leader del Mondiale, è stato sanzionato per aver spinto e colpito un marshall a bordo pista. Il giorno dopo il provvedimento, Bezzecchi ha voluto rivolgersi alla comunità della MotoGP, al team e ai tifosi.

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Il messaggio del pilota Aprilia

“Vorrei porgere le mie scuse a tutta la comunità della MotoGP per il gesto che ho compiuto nei confronti del marshall a bordo pista”.

Bezzecchi ha poi aggiunto: “Mi dispiace – ha aggiunto il pilota della Aprilia leader del Mondiale – anche perché so quanti impegni e sacrifici i marshall fanno per garantire la nostra sicurezza.

Questi comportamenti non devono accadere e non hanno giustificazioni.

Mi scuso con tutti, Aprilia Racing e i miei tifosi”.

Niente GP della Repubblica Ceca per Bezzecchi

La squalifica costringerà quindi Bezzecchi a saltare il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Una decisione pesante per il pilota Aprilia, arrivata dopo l’episodio che ha coinvolto il marshall a bordo pista.

Il messaggio pubblicato sui social segna il tentativo del leader del Mondiale di assumersi la responsabilità del gesto e chiudere pubblicamente la vicenda con le proprie scuse.

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