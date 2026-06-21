GP Cechia, respinto il ricorso di Bezzecchi: le ragioni della sentenza

Marco Bezzecchi non prenderà parte al GP della Cechia, un grave danno per il suo percorso mondiale: ha perso il ricorso per tornare in gara

Niente da fare per Marco Bezzecchi. Il team è amareggiato: il ricorso non passa. La Corte d’Appello della FIM ha infatti respinto l’istanza del pilota italiano, confermando in toto la penalità inflitta dalla Race Direction nell’ultimo Gran Premio.

Una sentenza che chiude definitivamente il caso, ma che lascia strascichi polemici nel box, considerando le aspettative di ribaltare il verdetto iniziale.

Le motivazioni della sentenza sono supportate da un’analisi telemetrica e video estremamente dettagliata e inconfutabile. I giudici sportivi hanno stabilito che la responsabilità dell’episodio contestato ricade interamente sul pilota di Rimini.

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Bezzecchi ha colpito un commissario dopo essere caduto nel corso della Sprint del GP di Cechia, un gesto gravissimo, a cui neanche il ricorso ha posto rimedio. I Commissari, pur riconoscendo la frustrazione di Bezzecchi, ‘non possono scusare o giustificare un’aggressione fisica rivolta al personale del circuito che svolge le proprie mansioni ufficiali’.

Bezzecchi bocciato senza appello: ora si può solo guardare avanti

Non ci sono stati margini di dubbio per la corte, che ha bocciato senza appello le tesi della difesa, le quali puntavano il dito contro un presunto errore di valutazione dei commissari di pista.

Il verdetto ha un peso specifico enorme in ottica iridata. La conferma della penalità costa a Bezzecchi punti preziosissimi in classifica generale, complicando non di poco la corsa al vertice del Mondiale. Ora la testa deve voltare subito pagina.

Il pilota e il suo team dovranno incassare il colpo e concentrarsi esclusivamente sulla pista, perché il campionato non concede pause di riflessione e il prossimo appuntamento richiederà la massima concentrazione per recuperare il prezioso terreno sugli implacabili avversari.