Striscione Valentino Rossi rimosso, sindaca Tavullia: “Dialogo con Soprintendenza proficuo, pronti a nuova richiesta”

by Andrea Bellini

Tifosi di Valentino Rossi - Foto Antonio Fraioli

“Ho potuto parlare con la Soprintendenza che si è resa disponibile a studiare, insieme agli uffici del Comune, una soluzione in grado di valorizzare la storia ma anche l’identità di Tavullia”. Queste le parole di Francesca Paolucci, sindaca di Tavullia, dopo il colloquio con la Soprintendente per l’Archeologia, Belle arti e il Paesaggio delle province di Ancona e Pesaro Urbino Cecilia Carlorosi. Tema del confronto è stato lo striscione dedicato a Valentino Rossi, con scritto “Grazie Vale” e appeso alle mura medievali del borgo. Il Comune aveva poi provveduto alla sua rimozione precauzionale dopo una segnalazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio Marche. Sottolineando il valore identitario dello striscione, omaggio non solo a Rossi ma anche alla comunità, Paolucci ha aggiunto che il Comune “è pronto a richiedere le autorizzazioni previste e, al contempo, ad adottare tutti gli accorgimenti che si renderanno necessari per salvaguardare le nostre mura medievali”.