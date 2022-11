LIVE – Virtus Entella-Vis Pesaro 2-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Christian Poliseno 27

Grande attesa per vedere Virtus Entella e Vis Pesaro sabato 26 novembre in occasione della quindicesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Fischio d’inizio alle 17:30. La terza classificata del match cerca i tre punti per non perdere contatto con Gubbio e Reggiana. La Vis Pesaro vuole incrementare il bottino di punti fin qui fermo a quota 15. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, la cronaca del match.

Virtus Entella-Vis Pesaro 2-1 (30′ Tenkorang, 59′ Zamparo, 84′ rig Fedato)

90′ + 6′ – Non c’è più tempo. La gara si chiude qui. Tra Virtus Entella e Vis Pesaro è 2-1.

90′ – Inizia il recupero.

84′ – Si apre il finale. Calcio di rigore per il Pesaro. Fedato trasforma dagli 11 metri, espulso Palmieri dalla panchina.

81′ – Giallo per Dessena.

74′ – Poco da segnalare, gara praticamente in ghiacciaia.

65′ – Cambi da una parte e dall’altra. Forze fresche in campo.

59′ – E sono 2!!!! Raddoppiano i padroni di casa con Zamparo: 2-0.

54′ – Giallo per De Lucia, ammonito per perdita di tempo.

46′ – Si riparte. Al via il secondo tempo.

45′ + 2′ – Finisce qui il primo tempo. Virtus Entella e Vis Pesaro vanno all’intervallo sull’1-0.

45′ – Due minuti di recupero.

38′ – Ghazoini dalla distanza, ma il suo tiro è facile presa di De Lucia.

30′ – Vantaggio dell’Entella!!!! Padroni di casa in avanti con Tenkorang: 1-0.

27′ – Possibile tocco di mano in area di Gavazzi. Non c’è nulla per l’arbitro.

19′ – Primo giallo del match: ammonito Rada.

13′ – Entella più offensiva, ma il colpo di testa di Tenkorang non sortisce nessun effetto.

1′ – Partiti. Al via il match tra Virtus Entella e Vis Pesaro.