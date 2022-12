LIVE – Ternana-Cagliari, Serie B 2022/2023 (DIRETTA)

La diretta live di Ternana-Cagliari, match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Sfida di media classifica tra la Ternana settima, con 22 punti, e il Cagliari dodicesimo, a 19 punti e a 4 punti sopra la zona play out e 3 sotto la play off. Sempre 3 punti sono quelli che distanziano le due squadre, lontane però ben 5 posizioni. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di mercoledì 7 dicembre, chi avrà la meglio?

Ternana-Cagliari 1-1 (Ore 20:30)

