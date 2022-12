LIVE – Sampdoria-Ligorna 3-0, amichevole 2022 (DIRETTA)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Sampdoria-Ligorna, match amichevole. Si gioca alle 11 di venerdì 30 dicembre e la squadra blucerchiata cercherà un risultato favorevole in vista del primo impegno del 2023 contro il Sassuolo. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

Sampdoria-Ligorna 3-0 (16′ Montevago, 47′ Amione, 72′ rig. Djuricic)

90′ – Finisce qui. Sampdoria batte Ligorna 3-0.

85′ – Gara che ora non racconta più nulla: 5 al termine.

72′ – Tris della Samp a poco più di un quarto d’ora dal termine: 3-0 di Djuricic su calcio di rigore.

69′ – Primo tiro per il Ligorna del match, il pallone però non centra lo specchio della porta.

60′ – Un’ora di gioco. Prosegue l’assalto blucerchiato.

47′ – Raddoppia subito la Samp alla ripresa del match: 2-0. Amione.

46′ – Ripartiti. Inizia adesso la seconda frazione.

45′ – Finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sull’1-0. Montevago.

40′ – Ultimi 5 minuti della prima frazione, 20esimo tiro per la Samp, che però sotto porta è davvero poco precisa.

36′ – Gara ora che cala di ritmo, nonostante sia un costante attacco dei ragazzi di Stankovic. Il risultato però, non suggerisce ciò, ancora 1-0.

27′ – Terzo corner per i blucerchiati, che però non riescono a raddoppiare

16′ – Vantaggio Samp!!! Padroni di casa in vantaggio: 1-0.

10′ – 600 secondi, praticamente c’è solo la Sampdoria in campo. Ma si resta 0-0.

1′ – Partiti. Al via il match tra Sampdoria-Ligorna.