Sampdoria-Ligorna oggi in tv: canale, orario e streaming amichevole 2022/2023

La Sampdoria sfiderà il Ligorna alle 11 di venerdì 30 dicembre. Ultimo match amichevole per i blucerchiati prima del match di campionato, il primo del 2023, contro il Sassuolo. Non si esclude che il test sia trasmesso sui social, ma per ora non sono state comunicate dirette televisive o streaming della partita. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco.

