LIVE – Olbia-Cesena 0-1, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

di Christian Poliseno 31

Alle 14:30 di sabato 26 novembre l’Olbia ospiterà il Cesena in occasione della quindicesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. La penultima del campionato ospita la quarta forza della classifica. Quale sarà il risultato finale? Non resta che scoprirlo in nostra compagnia grazie alla diretta testuale offerta nell’arco dei novanta minuti sul nostro sito. Undici punti per l’Olbia, venticinque per il Cesena che parte di fatt favoritissimo sulla carta. Mai dire mai però nella Serie C che sa regalare sorprese.

Olbia-Cesena 0- 1 (19′ Hraiech)

90′ + 10′ – Finisce qui. Tra Olbia e Cesena è 0-1.

90′ + 6′ – Ammonito Ciofi.

90′ + 3′ – Da segnalare il recupero praticamente “mondiale”. 9 minuti di recupero, 3 andati, 6 ancora da giocare.

90′ – Inizia il recupero.

86′ – Ancora un giallo, ammonito La Rosa.

81′ – Gol annullato proprio al neo entrato Cristian Shpendi. Fuorigioco.

77′ – Cambi da una parte e dall’altra. Olbia che tenta a gettarsi in avanti.

70′ – Infortunio per Stiven Shpendi. Costretto al cambio, al suo posto entra il fratello Cristian.

66′ – Piovono cartellini. Ammoniti anche Bellodi e Bianchi.

59′ – Primo giallo del match. Ammonito Prestia.

53′ – Prova ancora Hraiech. Il suo tiro finisce alto, sopra la traversa.

46′ – Si riparte subito. Inizia adesso il secondo tempo.

45′ – Niente recupero. Finisce qui il primo tempo. Squadre negli spogliatoi sullo 0-1.

39′ – Corner per il Cesena. Sempre Ferrante tenta una rovesciata, ma scoordinata e sbilenca.

27′ – Ferrante cade in area, l’arbitro decide che non c’è nulla.

19′ – Cesena in vantaggio: Hraiech porta in avanti gli ospiti. 0-1.

15′ – Prova Minala, pallone ribattuto, ritenta Boganini, pallone ribattuto.

4′ – Subito palo del Cesena. Ferrante colpisce male, ma il pallone supera Gelmi e si stampa sul palo.

1′ – Partiti. Al via il match tra Olbia e Cesena.