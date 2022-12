LIVE – Hatayspor-Lazio 2-5, Amichevole 2022 (DIRETTA)

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Hatayspor-Lazio, match amichevole della sosta invernale in programma martedì 13 alle 16:00. Nel ritiro turco Sarri cerca buone indicazioni sul piano del gioco e della condizione da parte di Immobile e compagni. Proprio l’attaccante azzurro è uno dei giocatori sotto la lente d’ingrandimento dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare gli ultimi impegni ufficiali prima del Mondiale. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.

Hatayspor-Lazio 2-5 (32′ Vecino, 35′ El Kaabi, 38′ Immobile Rig, 39′ Pedro, 47′ Ze Luis, 63′ Zaccagni Rig, 74′ Romero)

FINISCE LA PARTITA

90′- Nessun recupero concesso

74′- GOOL LAZIO!!! Romero spiazza il portiere avversario calciando col mancino: 2-5

69′- Cancellieri ci prova col destro, pallone che termina fuori di poco

63′- GOOL LAZIO!!! Questa volta è Zaccagni sul dischetto: 2-4

62′- Ancora un rigore per la Lazio

53′- Bel passaggio di Luis Alberto per Felipe Anderson. Il brasiliano calcia in porta e trova l’opposizione del portiere avversario.

47′- GOOL HATAYSPOR!!! Ze Luis svetta di testa più in alto di Lazzari e fa un grande gol: 2-3

46′- Inizio secondo tempo

FINISCE IL PRIMO TEMPO

39′- GOOL LAZIO!!! Pedro allunga ancora il risultato: 1-3

38′- GOOL LAZIO!!! Immobile non sbaglia dal dischetto: 1-2

37′- Rigore per la Lazio!

35′- GOOL HATAYSPOR!!! El Kaabi ritrova il pareggio col sinistro: 1-1

32′- GOOL LAZIO!!! Immobile fornisce un assist involontario a Vecino che insacca il pallone in porta: 0-1

22′- Casale va a segno ma l’arbitro di linea annulla per fallo commesso

17′- Lazio molto propositiva, diverse le conclusioni verso la porta

12′- Marusic tenta la conclusione dalla distanza, pallone deviato in angolo

7′- Aabid tenta la conclusione, pallone largo dallo specchio della porta

5′- Fallo di Zaccagni, punizione a favore dell’Hatayspor

1′- Inizia il match

ORE 15:55 – Buonasera amici di Sportface. Benvenuti alla diretta testuale di Hatayspor-Lazio. Tra pochissimi minuti il fischio d’inizio.