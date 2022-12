LIVE – Entella-Lucchese, Serie C 2022/2023 (DIRETTA)

La Virtus Entella ospiterà la Lucchese in occasione della diciassettesima giornata del girone B di Serie C 2022/2023. Quale sarà il risultato al termine dei novanta minuti di gioco? Non resta che scoprirlo in compagnia del nostro sito. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco. La quarta della classe vuole dare uno scossone al suo campionato e avvicinare la vetta della classifica. La Lucchese vuole entrare nella top 10.

DOVE SEGUIRE IL MATCH

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE F5

Entella-Lucchess (Ore 17:30)

——————————————————————————————————————————————————————