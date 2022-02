Pechino 2022, hockey femminile: oro al Canada, Usa battuti 3-2

by Deborah Sartori

Olimpiadi Pechino 2022 - Foto Gio Auletta/Pentaphoto

Il Canada vince il torneo di hockey su ghiaccio femminile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022: Stati Uniti battuti 3-2 nella finale per l’oro. Dopo i primi minuti un po’ in sordina, le ragazze di coach Ryan salgono di colpi e prendono il controllo del match. La squadra a stelle e strisce fatica a rispondere e deve accontentarsi dell’argento. Le canadesi vendicano così la sconfitta incassata proprio dalle statunitensi nell’atto conclusivo di Pyeongchang 2018 e conquistano il quinto titolo olimpico della loro storia. Di seguito, la cronaca del match.

IL MEDAGLIERE AGGIORNATO

PECHINO 2022: IL PROGRAMMA COMPLETO

PECHINO 2022: LE SPERANZE DI MEDAGLIA DELL’ITALIA IN OGNI SPORT

I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT

I RISULTATI GIORNO PER GIORNO

LA PARTITA – Gli Stati Uniti provano subito a mettere pressione alle avversarie, ma dopo qualche minuto di gioco le canadesi salgono di ritmo. Spooner firma il primo gol canadese (7′), che viene però annullato per fuorigioco dopo aver rivisto le immagini. Il Canada si rifà poco dopo con la bella rete di Sarah Nurse (8′). Il raddoppio arriva con Marie Philip Poulin (15′), che recupera il disco e fa il giro della porta, diventando così la prima atleta di sempre a segnare in tre finali olimpiche. Il primo tempo si chiude dunque sul 2-0 per il Canada, che tiene il pallino del gioco anche nella frazione successiva. Le canadesi tengono il ritmo alto, Cavallini tiene vive le speranze statunitensi con grandi parate, ma Poulin trova il varco per il 3-0. Gli Usa provano a reagire con la rete di Hilary Knight in inferiorità numerica (37′). Nel terzo tempo il Canada continua a controllare il vantaggio. A nulla serve il gol di Amanda Kessel a pochi secondi dal termine (3-2): la medaglia d’oro va al Canada.