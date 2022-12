Ryder Cup Roma 2023, Tajani: “Italia protagonista, riunione operativa con Santanchè e Chimenti”

Il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, tramite il proprio profilo Twitter, ha comunicato lo stato dell’arte sulla programmazione per la Ryder Cup 2023 di golf in programma al Marco Simone Golf Club di Guidonia (Roma) dal 29 settembre al 1 ottobre. “Riunione operativa con il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, con il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e con il presidente della FederGolf, Franco Chimenti. Lavoriamo a una strategia sulla Ryder Cup che si svolgerà a Roma il prossimo autunno – scrive Tajani – Vogliamo accendere i riflettori sull’Italia e promuovere Roma attraverso lo sport come elemento di diplomazia. La Ryder Cup servirà a rafforzare i rapporti transatlantici tra Europa e Stati Uniti. L’Italia giocherà un ruolo da protagonista“.