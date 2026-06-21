Open d’Italia 2026, Porter e Grossi conquistano gli ultimi due pass al Qualifying Tournament

Al Golf Nazionale di Sutri lo scozzese Will Porter e l’azzurro Filippo Grossi ottengono la qualificazione al DS Automobiles 83° Open d’Italia, in programma al Circolo Golf Torino dal 25 al 28 giugno.

Porter e Grossi qualificati all’Open d’Italia

Will Porter e Filippo Grossi sono gli ultimi due giocatori qualificati per il DS Automobiles 83° Open d’Italia. Il pass è arrivato al termine del Qualifying Tournament disputato al Golf Nazionale, par 72, di Sutri, in provincia di Viterbo.

Porter, 28enne scozzese, ha completato le 18 buche con uno score di 67 colpi, 5 sotto il par. Grossi, 23enne di Verolanuova, in provincia di Brescia, cresciuto al Golf Club Franciacorta, ha invece chiuso con 68 colpi, 4 sotto il par.

Sfuma per un solo colpo la qualificazione per Julien Paltrinieri, amateur, Ludovico Addabbo, Alessio Scaramastra e Marco Florioli, terzi con 69, 3 sotto il par.

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Il field del DS Automobiles 83° Open d’Italia

Con l’ingresso di Porter e Grossi si completa il field del DS Automobiles 83° Open d’Italia, torneo del DP World Tour in programma al Circolo Golf Torino dal 25 al 28 giugno.

Tra i protagonisti attesi ci saranno anche i Major Champions Patrick Reed, Danny Willett e Francesco Molinari, oltre al Capitano della Ryder Cup ed ex numero 1 al mondo Luke Donald.

Grossi si aggiunge al gruppo degli azzurri che attireranno l’attenzione del pubblico a Torino. Tra loro Edoardo Molinari, vicecapitano del Team Europe e cresciuto al Circolo Golf Torino come il fratello Francesco, Francesco Laporta, l’italiano più in alto nel ranking mondiale, Matteo Manassero, Guido Migliozzi, Renato Paratore, Gregorio De Leo, Filippo Celli e Stefano Mazzoli.

Presenti anche i tre amateur Giovanni Binaghi, portacolori del Monticello e vincitore del Campionato Internazionale d’Italia, Filippo Ponzano e Michele Ferrero, entrambi tesserati per il Circolo Golf Torino.

Will Porter: “Giocare la mia prima gara sul tour sarà un’emozione incredibile”

Will Porter, 28enne scozzese di Arbroath, ha studiato alla University of Tennessee at Chattanooga, dove ha fatto parte della squadra golfistica del College.

In questa stagione ha disputato sei gare sull’HotelPlanner Tour, 13 complessive in carriera, con una sola top ten ottenuta proprio all’Italian Challenge Open al Golf Nazionale.

“Con questo risultato potrò giocare per la prima volta un torneo del DP World Tour. Un traguardo che mi emoziona e allo stesso tempo mi stimola. Sarà davvero entusiasmante scendere in campo al Circolo Golf Torino. Sono in un buon momento di forma e sono felice di essermi potuto misurare nuovamente sul percorso del Golf Nazionale, dove avevo già ottenuto un bel quarto posto un mese fa nella tappa dell’HotelPlanner Tour” le dichiarazioni di Porter.

Filippo Grossi: “Si avvera il mio sogno da bambino”

Filippo Grossi, 23enne di Verolanuova, dopo una buona carriera da dilettante svolta in parte alla Wingate University, negli Stati Uniti, è passato professionista nel 2023 entrando subito nell’Alps Tour attraverso la Qualifying School.

È al secondo anno sul circuito, dove ha ottenuto sei top ten, le ultime tre in questa stagione. Runner up nel Gosser Open, è attualmente il quarto italiano nell’ordine di merito, al 17° posto.

“Giocare l’Open d’Italia è la realizzazione di un sogno che cullavo sin da bambino. Avevo provato a qualificarmi già in due occasioni ed esserci riuscito quest’anno mi riempie d’orgoglio. Dedico questo risultato a mio nonno e a un mio caro amico. Il Golf Nazionale si conferma sempre un percorso da rispettare e sul quale sono concessi veramente pochi errori. Ora mi aspetta il Circolo Golf Torino, un altro percorso di altissimo profilo che immagino verrà preparato alla perfezione. Sarà davvero emozionante giocare fra tanti campioni. Un’esperienza che mi darà ulteriore spinta per inseguire il mio obiettivo stagionale: il salto dall’Alps Tour all’HotelPlanner Tour” le parole di Grossi.

A Torino l’appuntamento con il grande golf

Il DS Automobiles 83° Open d’Italia si prepara dunque a completare il proprio cast con due storie diverse ma ugualmente significative: la prima volta di Will Porter sul DP World Tour e il sogno realizzato di Filippo Grossi, pronto a confrontarsi con tanti campioni sul percorso del Circolo Golf Torino.