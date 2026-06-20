Ginnastica in Festa 2026, inclusione protagonista a Rimini con il Campionato Italiano FISDIR

Venerdì 26 giugno alla Fiera di Rimini oltre 60 atleti saranno in pedana tra ginnastica artistica e ritmica. Riflettori anche sui protagonisti italiani reduci dai Mondiali SUDS di Sofia.

Ginnastica in Festa celebra lo sport inclusivo

La Fiera di Rimini si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più significativi di Ginnastica in Festa 2026. La manifestazione sarà anche quest’anno un momento importante per promuovere i valori dell’inclusione e dello sport aperto a tutti.

Tra gli eventi più attesi c’è il Campionato Italiano FISDIR, in programma venerdì 26 giugno, che porterà in pedana oltre 60 atleti impegnati nelle discipline della ginnastica artistica e della ginnastica ritmica.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

A Rimini gli azzurri reduci dai Mondiali SUDS

Il pubblico potrà applaudire da vicino diversi protagonisti italiani che pochi giorni fa hanno rappresentato l’Italia ai Campionati Mondiali SUDS di Sofia, in Bulgaria, riservati agli atleti con sindrome di Down.

La spedizione guidata dalla FISDIR, con capodelegazione Nicoletta Carnevale, coordinatore tecnico Tullio Bani e tecnici Michela Cotogni e Federica Landi, ha chiuso la rassegna iridata con un bilancio di grande valore: 27 medaglie complessive, di cui 8 ori, 9 argenti e 10 bronzi.

A questi risultati si aggiungono anche i successi nelle gare a squadre, con due titoli mondiali conquistati dall’artistica maschile e dalla ritmica e il secondo posto ottenuto dall’artistica femminile.

Maino e Pasini tra i grandi protagonisti

Tra gli azzurri più in evidenza ai Mondiali SUDS di Sofia c’è Riccardo Maino dell’ASD Ginnastica Pro Patria Bustese Sportiva. Per lui una prova di altissimo livello, con quattro titoli mondiali conquistati nel concorso generale, agli anelli, al corpo libero e alle parallele, oltre al bronzo al cavallo con maniglie.

In campo femminile spicca Alice Pasini dell’ASD Rhythmic’s Team, capace di vincere due ori nell’all-around e alle clavette, oltre a tre argenti nelle specialità cerchio, fune e nastro.

Tutte le medaglie degli atleti italiani a Sofia

Risultati importanti anche per Claudio Fabiani della FIT Together SSD ARL, due volte vicecampione mondiale nel concorso generale e alla sbarra, oltre al bronzo agli anelli.

Daniela Cotogni dell’ASD Gymnasium Monte Mario ha conquistato l’argento nell’all around e il bronzo alle clavette. Alice Beccari dell’ASD Artistica Brescia ha ottenuto il bronzo a trave e corpo libero, mentre Mario Gabossi, anche lui dell’ASD Artistica Brescia, ha chiuso terzo nel generale e al volteggio.

Silvia Mari dell’ASD Gymnasium Monte Mario ha vinto l’argento alla palla e il bronzo al nastro. Aurora Zonta della Società Ginnastica Junior 2000 ASD ha invece conquistato l’argento al volteggio e il bronzo sia nel completo sia alle parallele asimmetriche.

A completare la squadra italiana presente a Sofia anche Veronica Fiori dell’ASD Centro Judo Ginnastica Tifernate e Veronica Paccagnella della SSD RL Blukippe, che hanno contribuito ai risultati ottenuti dall’Italia nelle classifiche di squadra.

Sabato 27 spazio a Special Olympics e RecuperAbile

La presenza degli atleti FISDIR a Ginnastica in Festa sarà uno dei momenti più rilevanti della manifestazione riminese, ma non l’unico dedicato allo sport inclusivo.

Sabato 27 giugno si terrà infatti anche la prima edizione del Trofeo Special Olympics Italia GAM, GAF e GR, insieme al 3° Trofeo RecuperAbile FGI & Geogym, dedicato alla ginnastica inclusiva.

Il programma prevede anche l’esecuzione di una coreografia collettiva da parte di tutti i gruppi composti da atleti con e senza disabilità, con l’obiettivo di promuovere il lavoro di squadra e la creatività attraverso il linguaggio della ginnastica.

Inclusione, partecipazione e talento in pedana

L’appuntamento sarà coordinato dalla Commissione ESG federale, Environmental, Social, and Governance FGI, e rappresenterà un’occasione per ribadire il valore dello sport come strumento di crescita, integrazione e partecipazione.

A Rimini, i risultati internazionali appena conquistati dagli atleti italiani diventeranno parte di un messaggio più ampio: la ginnastica può valorizzare ogni talento e superare barriere fisiche e culturali, dentro e fuori dalla pedana.