Ginnastica in Festa 2026, Rimini apre con le Farfalle azzurre e centinaia di atlete in pedana

La Summer Edition ha preso il via alla Fiera di Rimini con gare Silver GAF, ritmica, parkour e l’esibizione della Squadra nazionale di Ritmica davanti a un pubblico entusiasta.

Ginnastica in Festa 2026, via alla Summer Edition di Rimini

La Fiera di Rimini ha aperto ieri, alle 9.00 in punto, i cancelli della Summer Edition 2026 di Ginnastica in Festa. Una giornata inaugurale intensa, che ha subito portato nei padiglioni dell’Italian Exhibition Group centinaia di ginnaste, tecnici, famiglie e appassionati.

Il programma della prima giornata prevedeva le gare Silver della Ginnastica Artistica Femminile, individuali e a squadre, dalla LA alla LE, per allieve, junior e senior, oltre alle competizioni di Ginnastica Ritmica LE e LD e al parkour.

Pedane, piccoli e grandi attrezzi, body colorati e chignon hanno dato forma alla prima grande giornata della manifestazione, che proseguirà fino a domenica 28 giugno.

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Le Farfalle protagoniste della giornata inaugurale

Ospiti d’onore dell’apertura sono state le Farfalle della Squadra nazionale di Ginnastica Ritmica. Chiara Badii, Sasha Mukhina, Serena Ottaviani, Gaia Pozzi, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi si sono esibite con le 5 palle davanti a una folla di appassionate, che ha accolto le azzurre con grande entusiasmo.

Le ginnaste dell’Insieme allenato da Germana Germani e Monia Di Matteo hanno poi incontrato il pubblico agli stand Freddy e Pastorelli, tra autografi, foto, selfie, sorrisi e momenti di grande partecipazione.

Il ricordo degli inizi e l’emozione del pubblico

Per alcune delle Farfalle, tornare a Ginnastica in Festa ha significato anche ritrovare il ricordo dei primi passi in pedana.

“Io sono già stata alla Ginnastica in Festa, qualche anno fa – confessa Bianca – Non ero ancora un’agonista e ricordo che per me era una grande emozione poter gareggiare in un contesto così bello”.

“La nuova fornitura Freddy è davvero eccezionale e crediamo sia stata un’ottima idea quella di metterla in vendita, così qualunque praticante può vestire come noi e sentirsi una Farfalla – aggiungono le ragazze in coro – Anche la collezione Pastorelli è speciale, sia dal punto di vista estetico che pratico. È una linea comoda ed elegante!”.

“Essere qui ci fa tornare in mente i nostri inizi – conclude Serena – quando abbiamo cominciato a sognare di vestire un giorno la maglia azzurra. Vedere queste bimbe così contente di incontrarci, solo perché facciamo lo stesso sport, ci riporta alla genuinità della disciplina che amiamo tutte e che ci rende così simili. Esibirci in Fiera non è stato molto diverso dal gareggiare agli Europei di Varna, anzi qui avevamo il pubblico più vicino e ci ha fatto venire i brividi sentire così tante grida d’entusiasmo. Sappiamo di essere un modello per loro, ma al tempo stesso loro sono la nostra forza” – chiosa l’aviere dell’Aeronautica Militare.

Premiazioni in Agorà e sfida con l’handgrip

Prima di lasciare Rimini e tornare a Chieti, dove sta preparando la Coppa del Mondo di Milano in programma all’Unipol Arena di Assago dal 10 al 12 luglio, l’Insieme FGI ha preso parte anche ad alcune premiazioni nell’Agorà.

Sul palco, insieme allo speaker Fabio Gaggioli, Badii e compagne si sono cimentate in una simpatica sfida con l’handgrip, lo strumento utilizzato per misurare la forza.

Il progetto Pit-Sport alla Ginnastica in Festa

L’handgrip fa parte delle attività intitolate “Pit-Sport”, insieme a standing long jump, sit and reach, flamingo balance e rope skipping.

Si tratta di un esperimento scientifico promosso dall’Ufficio Studi e Ricerche FGI, guidato da Massimo Contaldo, insieme alla Sezione GpT diretta da Emiliana Polini, in collaborazione con l’Università Foro Italico di Roma ed eCampus, con i responsabili del progetto Sonia Angilletta e Andrea De Giorgio.

L’analisi ha l’obiettivo di raccogliere dati da test motori anonimi e di facile somministrazione, relativi a forza, flessibilità, equilibrio e coordinazione, tra i partecipanti alla Ginnastica in Festa tesserati FGI.

L’intento è quello di costruire una fotografia della forma fisica dei ginnasti delle diverse sezioni.

Rimini cuore della ginnastica italiana fino al 28 giugno

La Ginnastica in Festa riminese, arrivata alla decima edizione, conferma così ancora una volta la propria forza d’attrazione. La manifestazione proseguirà fino a domenica 28 giugno, richiamando sulle rive dell’Adriatico una parte importante del movimento ginnico nazionale.

Tra gare, incontri, esibizioni e attività collaterali, la Summer Edition 2026 si conferma uno degli appuntamenti più attesi della stagione.