Freccette, World Darts Championship 2022: Price avanti con brivido, bene Michael Smith

by Michele Muzzarelli

First Direct Arena - Foto pdc.tv

Dopo i tre giorni di pausa natalizia si sono riaccese le luci all’Alexandra Palace di Londra per i World Darts Championship 2022. Nella giornata di lunedì 27 dicembre hanno preso il via i match di terzo turno, che si disputano al meglio dei sette set. Il primo giocatore a staccare il pass per gli ottavi di finale è stato Dirk van Duijvenbode, testa di serie numero 17: l’olandese si è imposto in rimonta per 4-3 sull’inglese Ross Smith risalendo dallo 0-3 iniziale dando prova di grande tenuta mentale. Passaggio del turno anche per Michael Smith, numero 9 del seeding e finalista dell’edizione 2019: l’inglese ha battuto 4-2 l’irlandese William O’Connor, che comunque ha ceduto a testa alta e con un ottimo 45% in doppia che ha tenuto sulle spine Smith per tutto il match. La sessione pomeridiana si è chiusa con l’unico match di terzo turno che metteva di fronte due non teste di serie: ad avere la meglio è stato Raymond Smith, capace di conquistare la vittoria più pesante della sua carriera con il 4-1 ai danni del tedesco Hempel. Adesso per lui ci sarà uno tra Lennon e King.

La sessione serale ha visto andare in scena solo due dei tre match originariamente previsti. James Wade, numero 4 del tabellone, è infatti andato agli ottavi senza giocare a causa della positività al Covid di Vincent van den Voort che è stato quindi costretto a salutare il torneo senza essere sconfitto in pedana. Non è il primo olandese a risultare positivo dall’inizio della manifestazione: dopo la sconfitta nel secondo turno infatti anche Van Barneveld aveva annunciato la propria positività, con Rob Cross che spera vivamente di non essere stato contagiato e poter giocare domani sera contro Gurney.

Lo show-stealer del giorno è stato però senza dubbio il match tra Kim Huybrechts e Gerwyn Price, numero uno del mondo e campione uscente. Una sfida senza esclusione di colpi, con un totale di 17 “180” e un continuo ribaltamento della situazione per la gioia del pubblico di Ally Pally. Alla fine si è tutto deciso al tie-break sul 5-5 del settimo set, un leg decisivo che ha sorriso a Price, che può così continuare la sua difesa del titolo. Applausi a scena aperta anche per “The Hurricane” Huybrechts, con il belga davvero ad un passo dal colpaccio. Iceman chiude con un ottimo 47% in doppia e adesso se la vedrà con van Duijvenbode per un posto nei quarti di finale.

Chi invece avanza senza alcun problema è Jonny Clayton, che nell’ultimo match della serata si sbarazza con un secco 4-0 di Gabriel Clemens. Il gallese, numero 8 del tabellone, firma una performance di gran solidità con oltre 102 punti di media e il 37.5% in doppia e sfrutta anche una serata poco proficua di Clemens, visto che la testa di serie numero 25 non va oltre gli 87.6 punti di average. All’orizzonte per Clayton, per la prima volta in carriera tra i migliori 16 del Mondiale, c’è quello che sarà probabilmente uno degli ottavi più attesi, contro Michael Smith.