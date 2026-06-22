AFLE, weekend di fuoco: Rhein Fire resiste, Vienna domina e Paris vince al fotofinish

Il weekend AFLE ha relegate risultati pesanti e partite molto diverse tra loro. I Rhein Fire hanno vinto il derby tedesco contro i Berlin Thunder per 45-36, soffrendo più del previsto. I Vienna Vikings hanno invece travolto i London Warriors con un netto 62-10, restando l’unica squadra imbattuta della Lega. Successo al cardiopalma anche per i Paris Lights, capaci di espugnare il campo degli Alpine Rams per 23-22.

Rhein Fire di misura, Vienna senza pietà

Il derby tedesco tra Rhein Fire e Berlin Thunder è stato molto più equilibrato del previsto. Berlino ha risposto colpo su colpo, chiudendo con quasi 500 yard totali e una roba offensiva completa. Alla fine, però, hanno pesato l’intercetto subito da Jakeb Sullivan, alcune penalità costose e il touchdown finale di Jonathan Scott, decisivo negli ultimi due minuti.

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A Londra, invece, non c’è stata storia: i Warriors sono partiti bene con un lungo drive iniziale, poi sono crollati tra placcaggi sbagliati, turnover e big play concessi. Ben Holmes ha lanciato 203 yard e 4 touchdown nel primo tempo, mentre Nico Hrouda ha completato l’opera nella ripresa.

Paris Loghts, vittoria di carattere contro gli Alpine Rams

La sfida più combattuta è stata quella tra Paris Lights e Alpine Rams. Parigi ha colpito con il touchdown iniziale di Jens Walter, poi ha trovato ritmo nel gioco di corsa con Armand Soulerot. Nella ripresa, la difesa ha fatto la differenza: Velentin Gnahoua ha trasformato un intercetto in touchdown, mentre l’italiano Tiberio Calbucci eè stato dominante contro le corse.

Gli Alpine Rams hanno risposto con special team esplosivi e una prova orgogliosa, ma nel finale è stato il kicker Boris Bede a firmare la vittoria esterna per 23-22 a sette secondi dalla fine.