Muore a 50 anni l’ex ciclista francese Walter Beneteau: circostanze da chiarire

di Mattia Zucchiatti 11

Lutto nel mondo del ciclismo. E’ morto all’età di 50 anni l’ex ciclista francese Walter Beneteau. Cinque volte in gara al Tour de France, il vicecampione nazionale del 2001 è stato trovato cadavere in una stanza d’albergo a Bali (Indonesia) in circostanze non ancora chiarite. Lo ha reso noto l’Unione nazionale francese dei ciclisti professionisti (UNCP) su Twitter. Dopo il suo ritiro ha lavorato per i team TotalEnergies e B&B Hotels. Beneteau, 42esimo al Tour 2001, ha partecipato anche a un Giro e a una Vuelta a Espana fino al suo ritiro nel 2006, dopo 11 anni da professionista in cui ha ottenuto due vittorie.