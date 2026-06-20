Giro di Svizzera 2026, Pogacar batte Van der Poel per 4 centesimi nella crono di Aarburg

Il campione della UAE Team Emirates-XRG conquista la quarta tappa, una cronometro individuale di quasi 24 chilometri, e consolida la leadership in classifica generale alla vigilia dell’ultima frazione.

Pogacar vince la cronometro di Aarburg

Tadej Pogacar mette la firma anche sulla quarta tappa del Giro di Svizzera 2026. Lo sloveno della UAE Team Emirates-XRG si è imposto nella cronometro individuale di Aarburg, una prova contro il tempo di quasi 24 chilometri, al termine di un duello deciso per appena 4 centesimi con Mathieu Van Der Poel.

Il corridore dell’Alpecin-Premier Tech ha sfiorato il successo, restando a lungo sulla hot seat dopo una prestazione di altissimo livello. Alla fine, però, Pogacar è riuscito a spuntarla di un soffio, conquistando la seconda vittoria in questa edizione della corsa elvetica e rafforzando ulteriormente il proprio primato in classifica generale.

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Duello serrato con Van Der Poel

La cronometro, completamente pianeggiante e disegnata per specialisti puri, ha offerto una sfida molto più equilibrata del previsto. Pogacar si è presentato all’intermedio con 7 secondi da recuperare rispetto a Mathias Vacek, poi ha aumentato il ritmo nella seconda parte di gara, arrivando anche a riprendere Richard Carapaz, partito un minuto prima di lui.

Per vincere, però, non è bastata una prova di forza. Lo sloveno ha dovuto spingere fino all’ultimo metro per battere Van Der Poel, autore di un tempo che sembrava poter valere la vittoria di tappa. Il margine finale, 4 centesimi, racconta meglio di qualsiasi altra cosa l’equilibrio della sfida.

Terzo posto di giornata per Tobias Foss, a 6 secondi dal vincitore, davanti a Mathias Vacek e Tim Wellens.

UAE protagonista nella top 10

La giornata ha regalato segnali importanti anche alla UAE Team Emirates-XRG, capace di piazzare quattro uomini nelle prime dieci posizioni della cronometro.

Oltre al successo di Pogacar, sono arrivati il quinto posto di Tim Wellens, il sesto di Felix Grossschartner e il nono di Brandon McNulty. Indicazioni positive anche in vista del Tour de France 2026, considerando che il primo atto sarà la cronometro a squadre di Barcellona.

Giornata più complicata invece per Primoz Roglic, dodicesimo a 37 secondi dal vincitore. Tra gli italiani, il migliore al traguardo è stato Antonio Tiberi, sedicesimo a 46 secondi.

Classifica generale: Pogacar allunga

Con questo risultato Pogacar consolida la maglia gialla. A una sola tappa dalla conclusione, il corridore sloveno guida la classifica generale con 4’22” di vantaggio su Richard Carapaz.

Alle sue spalle sale in terza posizione Mathias Vacek, mentre Andrea Bagioli scivola al quarto posto. Non ci sono altri grandi cambiamenti nella top 10.

L’ultima tappa sarà la Villars-Sur-Ollon-Villars-Sur-Ollon, 152 chilometri con tre GPM, di cui due Hors Categorie, e un finale in salita. Una frazione dura, ma Pogacar arriva al gran finale con un margine molto ampio.

Ordine d’arrivo tappa 4 Giro di Svizzera 2026

Tadej Pogacar (UAE) 26’38” Mathieu Van Der Poel (Alpecin) +0”04 Tobias Foss (INEOS) +6” Mathias Vacek (Trek) +10” Tim Wellens (UAE) +12” Felix Grossschartner (UAE) +27”2 Sander De Pestel (Decathlon) +27”3 Mauro Schmid (Jayco) +29” Brandon McNulty (UAE) +31” Finn Fisher-Black (Red Bull) +36”

Classifica generale Giro di Svizzera 2026

Tadej Pogacar (UAE) 10h56’29” Richard Carapaz (EF) +4’22” Mathias Vacek (Trek) +4’27” Andrea Bagioli (Trek) +4’46” Brandon McNulty (UAE) +5’16” Tobias Foss (INEOS) +5’19” Ilan Van Wilder (Quick-Step) +5’34” Wilco Kelderman (Visma) +5’51” Primoz Roglic (Red Bull) +6’04” Matthew Riccitello (Decathlon) +6’43”

Ultima tappa prima del verdetto finale

Il Giro di Svizzera 2026 si deciderà nell’ultima frazione, ma Pogacar ha messo una seria ipoteca sulla vittoria finale. Dopo il successo nella cronometro di Aarburg, lo sloveno si presenta alla tappa conclusiva con un vantaggio netto e con la sensazione di avere ancora una volta la corsa in mano.