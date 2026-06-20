Giro Next Gen 2026, Sparfel vince a Piana delle Mele: Finn resta in Maglia Rosa

Il diciannovenne francese della Decathlon CMA CGM Development Team conquista la settima tappa, la Sulmona-Piana delle Mele, battendo Eliot Rowe nello sprint decisivo. Terzo Lorenzo Finn, protagonista di una grande rimonta nel finale.

Sparfel trova il successo al Giro Next Gen

Aubin Sparfel rompe finalmente il digiuno al Giro Next Gen 2026. Dopo aver sfiorato il successo nei giorni precedenti, il diciannovenne francese della Decathlon CMA CGM Development Team si è imposto nella settima tappa, la Sulmona-Piana delle Mele, a Guardiagrele, di 135 chilometri.

Sparfel ha battuto nello sprint decisivo il britannico Eliot Rowe della Visma | Lease a Bike Development, al termine di una frazione dura e selettiva. Per il francese si tratta di una vittoria meritata, dopo il quarto posto ottenuto a Bacoli e il terzo conquistato a Crotone.

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La fuga e il controllo della Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies

La tappa è stata caratterizzata dall’ascesa verso Passo Lanciano e da una fuga numerosa nata nelle prime fasi di corsa. Gli attaccanti non rappresentavano un pericolo immediato per la classifica generale, ma la Red Bull-Bora-hansgrohe Rookies ha comunque tenuto la situazione sotto controllo, mantenendo il margine contenuto e imponendo un ritmo alto al gruppo.

Dopo la discesa di Passo Lanciano, Rémi Daumas della Groupama-FDJ è rimasto da solo al comando. Proprio in quel momento, però, la corsa si è accesa definitivamente.

Il quartetto decisivo verso Piana delle Mele

Dal gruppo degli inseguitori si è formato un quartetto di grande qualità con Eliot Rowe, Ibai Villate della Movistar Team, Matteo Scalco della XDS-Astana e Aubin Sparfel.

I quattro sono riusciti a rientrare sul battistrada poco prima delle rampe finali verso Piana delle Mele. Sulle pendenze più impegnative, Sparfel ha piazzato l’accelerazione decisiva a 3 chilometri dal traguardo. Solo Rowe è riuscito a seguirlo.

La coppia è passata sotto lo striscione dell’ultimo chilometro con oltre 30 secondi di vantaggio sul gruppo dei migliori.

La rimonta di Finn e lo sprint finale

Quando la vittoria sembrava ormai una questione tra Sparfel e Rowe, Lorenzo Finn ha provato a ribaltare il finale con una rimonta di grande forza.

L’uomo in Maglia Rosa ha recuperato sui fuggitivi fino a rientrare a soli 200 metri dal traguardo, confermando ancora una volta il proprio valore. Lo sforzo per chiudere il gap, però, gli è costato energie preziose nel momento decisivo.

Proprio al ricongiungimento, Sparfel ha lanciato lo sprint. Rowe non è riuscito a rispondere e Finn, ormai al limite, non ha potuto contrastare la progressione del francese.

Finn resta leader verso la cronometro di L’Aquila

Sparfel ha così tagliato il traguardo a braccia alzate davanti a Rowe e a Lorenzo Finn, terzo dopo una prestazione di grande spessore.

Nonostante la mancata vittoria di tappa, Finn esce dalla penultima frazione con la Maglia Rosa ancora saldamente sulle spalle. A separare il campione del mondo dal trionfo finale resta soltanto la cronometro di L’Aquila.