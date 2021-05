Giro d’Italia 2021, 7^ tappa Notaresco-Termoli: data, orari, tv e streaming

by Michele Muzzarelli

Giro d'Italia 2012 - Foto di Alefederico CC BY-SA 2.0

Il Giro d’Italia 2021 prosegue venerdì 14 maggio con la settima tappa, lunga 181 chilometri da Notaresco a Termoli. La Corsa Rosa approda in Molise con una frazione che sulla carta dovrebbe favorire i velocisti del gruppo, vista la seconda parte praticamente del tutto pianeggiante ad eccezione di uno “strappetto” finale. Il tutto alla vigilia di un weekend che potrebbe regalare qualche scossone in classifica generale.

SETTIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

ORARI E TV – I corridori prenderanno il via da Notaresco alle ore 13:00, con l’arrivo di Termoli programmato in base alla media oraria di corsa tra le 17:00 e le 17:25. Gli appassionati potranno seguire la tappa in diretta tv integrale sulle reti di RaiSport e RaiDue, oltre che su Eurosport e in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Dazn. Sportface vi racconterà giorno dopo giorno tutto il Giro d’Italia 2021 con aggiornamenti live, classifiche, commenti e molto altro ancora.