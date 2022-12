Ciclismo, Vingegaard: “Il Giro non è un’opzione. Sono pronto a rivincere il Tour de France”

“Il Giro mi piace, ma non è un’opzione adesso. Voglio tornare al Tour con il numero 1 sulla schiena”. Queste le parole di Jonas Vingegaard, vincitore dell’ultimo Tour de France chiamato a confermarsi nel 2023. “Ho vinto il Tour e sono pronto a rivincerlo – ha detto il 26enne ai microfoni de La Gazzetta dello Sport – Non mi preoccupo della pressione, devo solo credere in me stesso e fare il meglio che posso. Il Giro ha tante cronometro e si adatta a me, ma il Tour è duro: a prima vista pensavo che si adattasse più a Pogacar, ma più lo guardo e più mi si adatta. Col de la Loze e Grand Colombiere sono perfette, salite da 10 km e oltre”