Ciclismo, Tour de France 2022: Battistella positivo al Covid, salterà la corsa

by Christian Poliseno

Brutte notizie per Samuele Battistella: dopo Matteo Trentin, anche il 23enne veneto è risultato positivo al Covid-19 e per questo dovrà rinunciare all’imminente Tour de France 2022. L’Astana Qazaqstan Team ha annunciato che campione del mondo Under 23 del 2019, non prenderò parte al Tour, e che al suo posto ci sarà il bielorusso Aleksandr Riabushenko. Ancora un forfait di un ciclista italiano, con la franchigia azzurra adesso passa da 16 a 14.