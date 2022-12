Juranovic, Torino e Roma sul terzino del Celtic. Il tecnico degli scozzesi: “Al momento non c’è nulla”

Una delle sorprese più intriganti del Mondiale giocato in Qatar è stato senza ombra di dubbio Josip Juranovic, terzino croato del Celtic. Tante le squadre che stanno chiedendo informazioni su di lui, anche in Italia, con Torino e Roma tra queste. Il tecnico della squadra scozzese, Ange Postecoglu, però mette le cose in chiaro: “Non abbiamo ricevuto nessuna offerta, in questo momento non c’è niente. Zero. Poi se dovesse esserci un problema o se i giocatori avranno delle proposte, sono sicuro che verranno a trovarmi, e l’amministratore delegato, Michael Nicholson, parlerà con i loro rappresentanti. Ma ad oggi niente da segnalare”.