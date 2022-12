Inter, occhi su Scalvini dell’Atalanta: proposto Fabbian per abbassare la richiesta

Con la situazione legata a Milan Skriniar ancora da definire, senza contare il riscatto quasi impossibile di Francesco Acerbi, in casa Inter si comincia già a guardare a rinforzi di qualità per la retroguardia. Uno dei nomi più gettonati al momento ad Appiano Gentile è quello di Giorgio Scalvini, talentuoso classe 2003 in forza all’Atalanta. Stando a quanto riporta L’Eco di Bergamo, però, la valutazione che la Dea fa del proprio gioiellino sarebbe nell’ordine dei 40 milioni di euro. Per questo, l’Inter pensa a proporre il cartellino di Fabbian per abbassare la richiesta, che rimarrebbe comunque molto alta.