Dalla Francia: Umtiti lontano dal Barcellona, futuro in Ligue 1 o in Serie A

by Simone Caravano

Samuel Umtiti - Foto Антон Зайцев - CC-BY-SA-3.0

Secondo quanto riportato dall’Equipe, il difensore del Barcellona Samuel Umtiti sembra essere sempre più lontano dai catalani. Per il francese quindi potrebbe esserci un futuro in Ligue 1, con Nizza e Marsiglia interessate, o in Serie A. In Italia ci sono sui suoi passi la Fiorentina, ma attenzione a Lazio e Roma già sul giocatore lo scorso anno.