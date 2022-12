Finisce a reti inviolate l’amichevole tra il Verona e l’NK Istra, disputata oggi al Bentegodi. Un test che ha comunque fornito importanti indicazioni a Marco Zaffaroni in vista della ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio contro il Torino di Juric. Il Verona sarà impegnato il 22 dicembre in un’altra amichevole contro il Bologna.