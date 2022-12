Serie B, record di ascolti: 490 mila spettatori nel weekend

La Serie B ha registrato un aumento di ascolti su Sky in questo weekend, arrivando ad essere il migliore della stagione 2022/2023 con un cumulato di 490 mila spettatori medi cumulati. In particolare, quelle la fascia oraria più sostanziosa si è registrata alle 15, totalizzando 142 mila spettatori medi cumulati. Si è rivelata quindi una scelta lungimirante quella della Lega B di continuare a giocare durante i mondiali in Qatar ricevendo consensi da parte degli appassionati. Prossimo appuntamento mercoledì 7 e giovedì 8, col turno infrasettimanale della 16esima giornata. Il girone di andata si chiuderà il 26 dicembre.