Serie B 2022/2023, il Cagliari torna al successo nel segno di Lapadula: Cosenza ko 2-0

Il Cagliari supera 2-0 il Cosenza nel match della Sardegna Arena valevole per la diciannovesima giornata del campionato di Serie B 2022/2023 grazie alle reti realizzate da Gianluca Lapadula e Nunzio Lella. In virtù di questo risultato la formazione sarda sale all’undicesimo posto con 25 punti, mentre i calabresi restano ultimi a quota 17.

I padroni di casa partono immediatamente con il piede giusto, rendendosi pericolosi in più frangenti con Lapadula e Luvumbo, che però peccano di imprecisione. I calabresi, dal loro canto, fanno molta fatica a contenere le iniziative degli avversari e ad uscire dalla propria metà campo. Al 20′ la compagine sarda va molto vicina al vantaggio con un mancino di Falco, che si stampa sul palo. Intorno al 40′, dopo un lungo consunto con il Var, il direttore di gara Paterna decide di non assegnare alcun calcio di rigore alla squadra di casa. Al termine dei sei minuti di recupero di va a riposo sul punteggio di 0-0.

Nella ripresa il Cosenza torna in campo con il piglio giusto, tant’è che Vaisanen sfiora la rete con una bella girata al volo in area di rigore, sulla quale Radunovic compie un grande intervento. Il Cagliari, dopo il pericolo corso, trova il gol dell’1-0 al 65′ grazie al colpo di testa vincente di Gianluca Lapadula sugli sviluppi di un corner. A questo punto gli uomini guidati da William Viali sono costretti ad effettuare alcune sostituzioni e a riversarsi nell’area di rigore avversaria per cercare il pareggio, ma così facendo prestano il fianco ai rivali. Nel finale, infatti, il Cagliari chiude definitivamente i giochi con Nunzio Lella che, su suggerimento di Lapadula, infila la sfera nell’angolino.