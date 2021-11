Serie B 2021/2022: Montalto decide il derby contro il Cosenza, la Reggina aggancia la vetta

by Antonio Sepe

Nell’anticipo della dodicesima giornata di Serie B 2021/2022, la Reggina si aggiudica il derby calabrese contro il Cosenza per 1-0. Gara decisa dalla rete di Montalto nella ripresa, che regala i tre punti ai granata e gli permette di trascorrere una notte in vetta alla classifica. La squadra di Aglietti staziona infatti a quota 22 punti a pari merito con il Pisa e può guardare tutti dall’alto. Secondo ko di fila invece per i padroni di casa, che restano poco sopra la zona retrocessione.

CRONACA – Primo tempo piuttosto combattuto ma privo di ghiotte occasioni da gol. Il Cosenza parte meglio, ma gli ospiti crescono di livello con il passare dei minuti e chiamano Vigorito ad un paio di parate non banali, soprattutto una sul colpo di testa di Cionek. A sua volta i padroni di casa tentano di rendersi pericolosi in fase offensiva, ma Turati risponde presente e guida con ordine la retroguardia granata. Le due squadre tornano dunque negli spogliatoi sullo 0-0 e con l’equilibrio che regna sovrano. Nella ripresa il punteggio cambia quasi subito ed il merito è di una grande giocata di Montalto. L’attaccante della Reggina riceve al limite, controlla la palla e la spedisce con il sinistro nell’angolino, dove il portiere non può arrivare. Avanti dunque gli ospiti e Cosenza costretto ad inseguire. A dir la verità le migliori chance però capitano ancora alla Reggina, che sfiora il raddoppio prima con Di Chiara e poi con il neo entrato Cortinovis. Di contro, ad eccezione di qualche tentativo velleitario, non si registrano ghiotte opportunità per i padroni di casa.