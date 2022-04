Pagelle Lecce-Frosinone 1-0: voti e tabellino, Serie B 2021/2022

by Daniele Forsinetti

Le pagelle e il tabellino di Lecce-Frosinone, match valevole per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2021/2022, in cui i padroni di casa guidati da Marco Baroni si sono imposti 1-0 di misura sulla formazione ospite grazie alla rete realizzata dal solito Massimo Coda. In virtù di questo successo i salentini salgono al secondo posto in classifica a 59 punti, ad una sola lunghezza dalla Cremonese capolista; i ciociari, invece, restano ottavi a quota 51.

LECCE(4-3-3): Bleve 6; Calabresi 6,5 (76′ Gendrey sv), Lucioni 6, Tuia 6,5, Gallo 6,5; Blin 6,5 (62′ Faragò 6), Hjulmand 6, Gargiulo 6 (62′ Bjorkengren 6); Strefezza 6,5, Coda 7 (87′ Asencio sv), Di Mariano 6,5 (86′ Listkowski sv).

A disposizione: Plizarri, Ragusa, Helgason, Gendrey, Listkowski, Bjorkengren, Farago, Barreca, Majer, Dermaku, Asencio, Rodriguez.

Allenatore: Marco Baroni 6,5.

FROSINONE (4-3-3): Minelli 6; Kalaj 5 (69′ Maestrelli 6), Gatti 5,5, Barisic 5 (46′ Oyono 6), Cotali 6; Boloca 6, Ricci 6, Lulic 5,5 (60′ Tribuzzi 6); Canotto 5 (60′ Novakovich 5,5), Ciano 5,5, Zerbin 5,5 (60′ Cicerelli 5,5).

A disposizione: Marcianò, Palmisani, Oyono, Rohden, Haoudi, Cicerelli, Novakovich, Tribuzzi, Maestrelli, Bozic, Mancari.

Allenatore: Fabio Grosso 5,5.

ARBITRO: Marco Guida 6.

IL TABELLINO

RETI: 40′ Coda (L).

AMMONIZIONI: 18′ Barisic (F), 24′ Ricci (F), 31′ Gatti (F), 54′ Calabresi (L), 57′ Blin (L), 71′ Ciano (F), 72′ Cotali(F), 89′ Gallo (L), 90+3′ Asencio (L).

ESPULSIONI: /

RECUPERO: 1′, 5′.

NOTE: Giornata piovosa, terreno di gioco in buone condizioni.