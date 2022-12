Ascoli-Genoa, agente aggredito: denunciato un 56enne, per lui anche cinque anni di Daspo

La Questura di Ascoli Piceno ha denunciato un uomo di 56 anni per gli incidenti dello scorso 11 dicembre a margine di Ascoli-Genoa e per le lesioni procurate aggredendo un agente che non è ancora rientrato in servizio per la prognosi ricevuta in pronto soccorso. Il Questore ha anche disposto per l’ascolano 56enne la misura del Daspo per cinque anni, oltre a cinque anni di obbligo di firma. L’uomo aveva già ricevuto altri Daspo in passato, sempre per le sue incandescenze durante le partite interne dell’Ascoli.

Nel mirino della Questura ci sono però anche i tifosi ospiti del Genoa. Le telecamere infatti saranno utili nei prossimi giorni a completare l’identificazione di coloro che hanno lanciato fumogeni e fiaccole verso i tifosi dell’Ascoli. Anche per queste persone sono attesi provvedimenti.