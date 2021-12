Udinese-Salernitana, cinque tifosi presenti nel settore ospiti

by Daniele Forsinetti

Dacia Arena - Foto Matteo.favi CC BY SA 4.0

Il match tra Udinese e Salernitana, come noto, non verrà disputato poiché la Asl ha bloccato la partenza dei campani verso il Friuli. Questo, però, non ha fermato cinque tifosi granata che, stando a quanto riportato da Sky Sport, si sono ugualmente recati nel settore ospiti, nonostante la loro squadra del cuore. La partita non è stata ufficialmente rinviata ed in campo si sono presentati i soli giocatori bianconeri.